5 Zodii își întâlnesc iubirea în săptămâna 15-21 Septembrie 2025

Suntem încă în plin portal al eclipselor – perioada dintre eclipsa de Lună în Pești (7 septembrie) și eclipsa de Soare în Fecioară (21 septembrie). Este un moment cu potențial de transformare uriaș, în care deciziile pe care le luăm pot schimba radical cursul vieții noastre sentimentale.

Pe 18 septembrie, Mercur intră în Balanță, aducând claritate și deschidere în comunicare, în timp ce Venus pășește în Fecioară pe 19 septembrie, amplificând dorința de stabilitate și angajament în dragoste.

Aceste cinci zodii vor simți cel mai puternic energia cosmică a săptămânii și vor avea ocazia să înceapă o nouă etapă în iubire:

Berbec

E timpul să vezi relațiile prin ochii parteneriatului, nu doar ai independenței tale. Mercur în Balanță te ajută să comunici mai clar, să faci compromisuri și să-ți rezolvi neînțelegerile. Dacă ești într-o relație, puteți face planuri de viitor. Dacă ești singur(ă), e posibil să primești un mesaj surpriză de la cineva special sau să întâlnești o persoană care îți schimbă perspectiva asupra iubirii.

Pești

Pentru tine, eclipsa de Soare din 21 septembrie aduce un nou început în dragoste. Poate fi vorba de o întâlnire neașteptată, o cerere în căsătorie sau o împăcare surpriză. Universul îți cere să lași controlul și să te deschizi către surprizele destinului. E momentul să accepți iubirea pe care o meriți.

Scorpion

Ai trecut prin multe lecții în ultimii ani, iar acum ești pregătit(ă) pentru iubirea adevărată. Fecioara, prin energia eclipsei, îți aduce un nou drum în dragoste, poate chiar întâlnirea cu sufletul pereche. Ascultă-ți intuiția, chiar dacă pare irațională – Universul te ghidează exact acolo unde trebuie.

Taur

Venus în Fecioară te inspiră să îți arăți afecțiunea și să faci planuri serioase cu persoana iubită. Este o perioadă excelentă pentru logodne, căsătorii sau discuții despre viitor. Dacă ești singur(ă), poți întâlni pe cineva cu adevărat compatibil. Este momentul să lași timiditatea deoparte și să îți exprimi sentimentele.

Gemeni

Cu Uranus retrograd în zodia ta, schimbarea este inevitabilă și benefică. În această săptămână, poți decide să renunți la o relație care nu te mai împlinește sau să începi una complet nouă, care să fie în acord cu cine ești cu adevărat. E timpul să te pui pe tine pe primul loc și să alegi un parteneriat care să te inspire și să te susțină.