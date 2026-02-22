5 zodii vor avea noroc în relații, în săpămâna 23 februarie - 1 martie 2026

În prezent, Soarele, Mercur, Venus și Nodul Nord se află toți în semnul de apă visător. Dragostea Peștilor este genul despre care se scriu romanele de dragoste. În săptămâna următoare, ești capabil să îmbrățișezi această energie indiferent de semnul tău solar. În acest moment, modul în care iubești și comunici este perfect aliniat cu soarta ta.

Cu Mercur retrograd staționar joi, 26 februarie, urmat de două conjuncții în Pești, energia acestei săptămâni se concentrează pe vulnerabilitate și pe a-ți pune sufletul în valoare. Nu ai nimic de câștigat păstrându-ți emoțiile înăuntru, deoarece există un scop în tot ceea ce simți.

Mercur retrograd este în Pești până pe 20 martie, când staționează direct. Totuși, mai degrabă decât provocări, această perioadă aduce claritate și închidere la ceea ce Saturn și Neptun au stârnit din 2011. Acesta este momentul în care înțelegerea ta crește, iar legăturile emoționale se consolidează. Este timpul să crezi în iubire.

1. Săgetător

Un nou început este întotdeauna posibil. Marți, 24 februarie, Luna în primul sfert răsare în Gemeni. Acesta este un moment excelent pentru a te reconecta cu o iubire trecută sau pentru a investi energie în îmbunătățirea relației tale actuale.

Deși acțiunile tale contează foarte mult, ceea ce comunici partenerului tău este de o importanță și mai mare. Asigură-te că ești intenționat și clar în modul în care te exprimi. Asta nu înseamnă că nu poți fi emoțional, dar nu ar trebui să lași nicio îndoială cu privire la intențiile tale pentru relație. Aceasta este șansa ta de a spune totul și, foarte posibil, de a recâștiga inima acelei persoane speciale.

Primul Pătrar de Lună aduce o oportunitate de a stabili noi intenții și de a te concentra pe acțiunile pe care le poți întreprinde pentru a-ți manifesta dorințele. Dacă ești singur, această lunație în Gemeni aduce vești bune. Acesta este un moment excelent pentru a face primul pas și a invita acea persoană specială în oraș. De asemenea, poți să-ți reînnoiești profilul de dating online sau să-ți anunțe deschis sentimentele.

Scopul acestui tranzit lunar este de a lua măsuri care să semnifice că ești pregătit pentru dragoste. Aceasta este o săptămână pentru a-ți alinia cuvintele și acțiunile și pentru a urmări dragostea pe care ți-o dorești în viața ta.

2. Fecioară

Nu grăbi procesul. Mercur își începe retrogradarea în Pești joi, 26 februarie. Această perioadă durează până pe 20 martie, când Mercur intră în sfârșit în poziție directă. În acest timp, așteaptă-te să obții o claritate mai mare din ultimele luni și din tiparele care s-au desfășurat în ultimul deceniu.

Neptun a părăsit Peștii, aducând o perspectivă mai clară asupra a ceea ce este real și ceea ce nu este. Dacă te-ai luptat cu provocări în relația ta, acesta este momentul în care adevărul devine mai ușor de recunoscut. Această claritate te poate ajuta să vorbești despre problemele trecute și să aprofundezi legătura ta sau să pleci fără regrete. Cufundă-te în această retrogradare și în înțelegerea pe care o oferă, știind că acesta nu este un proces pe care ești menit să-l grăbești.

Dacă ai visat pe cineva din trecutul tău, s-ar putea să primești o a doua șansă la dragoste. Mercur retrograd este adesea asociat cu întoarcerea unui fost partener, dar în unele cazuri, acea întoarcere este dorită și chiar necesară. Doar pentru că te-ai despărțit o dată nu înseamnă că este inevitabil să se întâmple din nou. Două persoane au adesea nevoie de timp pentru a lucra la ele însele sau pentru a-și da seama ce își doresc cu adevărat înainte de a fi gata să planifice o viață împreună. Fii atent la cuvintele care nu sunt susținute de acțiuni consecvente și permite ca acest timp să fie unul de reflecție și potențiale a doua șanse.

3. Scorpion

Trecutul are un scop. Deși ai evitat anumite probleme din trecutul tău, ești rugat să reflectezi înainte de a lua orice decizie monumentală despre viața ta.

Pe 4 martie 2018, Mercur era în conjuncție cu Venus în Pești. De atunci, Saturn și-a încheiat ciclul karmic în acest semn, așa că acum ar trebui să poți vedea cât de mult s-a schimbat. Sâmbătă, 28 februarie, Mercur se va conjuncționa din nou cu Venus în Pești, activând această zonă a vieții tale. Acesta nu este un tranzit care apare frecvent, așa că importanța sa este amplificată.

Mercur este retrograd în acest moment, ceea ce înseamnă că este posibil să revedeți o problemă trecută sau să vă reconectați cu cineva din zodia ta. Acum privești situația printr-o lentilă nouă. Oricare ar fi alegerea ta, este decizia ta, dar ar trebui să reflecte creșterea pe care ai experimentat-o ​​în această perioadă.

Dacă ești singur, fii atent la ceea ce apare atunci când Mercur se conjunctează cu Venus. Aceste două planete nu s-au mai întâlnit în Pești din 2018, ceea ce face ca acesta să fie un moment semnificativ. Mercur retrograd ar putea reprezenta o persoană din trecut care se întoarce, dar poate simboliza și un angajament reînnoit sau întâlnirea cu cineva cu potențial pe termen lung. Asigură-te că ești pregătit să primești ceea ce vine. Aceasta nu este energie trecătoare. Vorbește despre o iubire de durată.

4. Rac

Îmbrățișează un nou început. Duminică, 1 martie, Nodul Nord se conjunctează cu Venus în Pești, activând o fază de creștere și reînnoire în viața ta romantică. Această energie nu este dură așa cum s-ar fi putut simți în anii trecuți. În schimb, sosește cu o blândețe blândă.

Nodul Nord îți guvernează soarta, în timp ce Venus guvernează dorințele inimii tale. Împreună, ei simbolizează faptul că tu și partenerul tău intrați într-un nou capitol. Aceasta ar putea reprezenta o conexiune spirituală mai profundă, un scop comun care îi aduce beneficii altora sau chiar o relocare semnificativă. Indiferent ce decideți, asigurați-vă că faceți alegeri împreună și rămâneți deschiși la aventuri neașteptate.

Dacă sunteți fericit singur, este posibil să întâlniți o oportunitate romantică neașteptată în timpul acestui tranzit. Energia Peștilor susține noi începuturi în dragoste, evidențiind totodată abundența și călătoriile. Este vorba despre ieșirea din zona de confort sau despre eliberarea de orice rutină în care ați fost blocat, astfel încât să vă puteți trăi viața pe deplin.

În mod ironic, concentrarea asupra propriei creșteri și experiențe este exact ceea ce atrage dragostea la care ați sperat. În loc să vă faceți griji cu privire la aplicațiile de dating, concentrați-vă pe a fi deschis și implicat în lumea din jurul vostru. Dragostea vine adesea atunci când vă bucurați cu adevărat de viață.

5. Balanță

Nu poți să-ți planifici marea iubire, indiferent cât de mult te-ai strădui. Relațiile au o viață proprie, iar universul are adesea planuri care se desfășoară în moduri neașteptate.

Ți se oferă o oportunitate vineri, 27 februarie, când Marte în Vărsător se încadrează în cuadratură cu Uranus în Taur. Un cuadratură în astrologie reprezintă nevoia de a acționa. Este adesea comparat cu punctul culminant al unui film, când lucrurile nu mai pot rămâne așa cum sunt și trebuie să se schimbe.

Dacă ești într-o relație, aceasta vine ca o transformare. Fie relația evoluează, fie își dezvăluie limitele. Decizia îți aparține. Dacă ești singur, nu te teme să preiei controlul asupra destinului tău romantic. Alinierea Marte-Uranus creează impuls în viața ta amoroasă. Aceasta este șansa ta de a urmări pe cine și ce îți dorești cu adevărat.

Fii atent la energia reciprocă, mai degrabă decât să încerci să dovedești sau să convingi pe cineva de valoarea ta. Atunci când este folosită cu înțelepciune, această energie îți revoluționează viața romantică și deschide ușa către o nouă conexiune puternică. Ai încredere în instinctele tale și fii asertiv într-un mod sănătos și cu picioarele pe pământ, potrivit yourtango.com.

