5 zodii trec prin schimbări magice în dragoste, în săptămâna 8 - 14 septembrie 2025

Soarele din Fecioară aduce energie vindecătoare în relația ta, în timp ce Jupiter în Rac adâncește conexiunea emoțională. Acest lucru te va ajuta să-ți vezi partenerul într-o lumină nouă și să-ți imaginezi și să planifici un viitor împreună.

Concentrează-te pe modul în care comunici cu partenerul tău deoarece Mercur Cazimi are loc vineri, 12 septembrie, în Fecioară. Mercur Cazimi reprezintă un nou ciclu sau început, iar în Fecioară, întărește puterea Soarelui, pe măsură ce se aliniază cu Jupiter. Fii dispus să lași deoparte nemulțumirile din trecut, să-ți comunici sentimentele și să te dedici complet unei iubiri care se simte ca și cum ar fi a ta pentru totdeauna.

Începând de sâmbătă, 13 septembrie și până pe 15 noiembrie, asteroidul Vesta va fi în Săgetător. Vesta guvernează focul tău intern și casa. În timp ce ești în Săgetător, va aduce o energie mai ușoară în relația ta. Vei începe să te concentrezi pe ceea ce te face să te simți bine, în loc să te concentrezi doar pe ceea ce nu te face să te simți bine. Această energie te poate ajuta să aduci o nouă viață în relația ta și să începi să vezi că iubirea este o aventură. Concentrându-te pe planurile și visele tale, vei recunoaște= cât de incredibilă este relația voastră.

Apoi, pe măsură ce Venus în Leu se aliniază cu Marte în Balanță duminică, 14 septembrie, vei intra într-o eră magică a vieții tale romantice. Venus și Marte sunt iubiții celești și, împreună, aduc dorință și romantism. Totuși, ele te inspiră și să acționezi, așa că, odată cu răsăritul Lunii în ultimul sfert în Gemeni duminică, 14 septembrie, vei alege în sfârșit dragostea care rezonează cu sufletul tău. Zilele următoare au de toate: noi începuturi, noroc și romantism. Trebuie doar să fii dispus să dai totul pentru a experimenta asta.

1. Pești

Ai posibilitatea unui nou început, dragi Pești. Nu contează dacă ești într-o relație sau încă îl cauți pe alesul tău. În orice caz, un nou început te așteaptă începând de vineri, 12 septembrie, când Mercur Cazimi apare în Fecioară. Mercur Cazimi reprezintă punctul în care planeta comunicării călătorește în inima Soarelui, inițiind un nou ciclu și aducând noroc în viața ta romantică. Acesta este un moment să te concentrezi pe îmbrățișarea unui nou drum în chestiuni legate de dragoste.

Mercur Cazimi în Fecioară arată modul în care comunici cu partenerul tău. Asta înseamnă să te concentrezi asupra felului în care te poți apăra, să faci primul pas sau să-ți împărtășești sentimentele mai profund pentru a cultiva o conexiune mai puternică. Totuși, Mercur Cazimi poate aduce și o comunicare neașteptată, așa că s-ar putea să întâlnești pe cineva nou.

Trebuie să creezi spațiu în viața ta pentru iubire și să-ți schimbi mentalitatea, astfel încât să fii deschis să primești. Vei avea puterea de a crea relația la care visezi prin cuvintele pe care le rostești, așa că acesta nu este un moment să te abții sau să joci în siguranță.

2. Gemeni

Relația ta ar trebui să te ajute să te faci mai bun. Asta nu înseamnă însă că se întâmplă cu ușurință. Va trebui să fii provocat pentru a vedea unde poți crește și te poți vindeca și a deveni persoana care ești menit să fii. Partenerul potrivit nu va fi pur și simplu de acord cu tine și nici nu va trece cu vederea anumite comportamente sau refuză să te tragă la răspundere dacă îi rănești sentimentele. Este esențial să-ți amintești acest lucru, pe măsură ce Vesta intră în Săgetător sâmbătă, 13 septembrie, pentru că ai cu adevărat șansa de a-ți îmbunătăți relația și de a păși într-o versiune mai bună a ta.

Asteroidul Vesta în Săgetător, începând de sâmbătă, 13 septembrie, până pe 15 noiembrie, este un moment în care să te concentrezi pe a deveni cea mai bună versiune a ta prin alegerile romantice. Deși s-ar putea să lucrezi la teme de vindecare, trebuie să te concentrezi și pe versiunea ta, pe care relația o scoate la iveală. A deveni mai bun nu înseamnă doar ceea ce ai nevoie pentru a te vindeca sau a te schimba, ci și descoperirea sinelui tău cel mai autentic.

În această perioadă, vei tânji după o relație care are o semnificație profundă și are potențialul de a continua să crească. Nu te subestima în ceea ce poți avea și, în schimb, recunoaște că, cu cât devii mai bun, cu atât relația ta se îmbunătățește.

3. Săgetător

Trebuie luată o decizie. Nu poți vedea o hotărâre ca pe ceva care îți ia libertatea. Mai degrabă ar trebui să o privești ca pe ceva care aduce o mai mare expansiune în viața ta. De multe ori te chinui să iei o decizie în viața ta romantică pentru că te concentrezi doar pe ceea ce vei pierde dacă o faci. Totuși, a nu face o alegere îți irosește de fapt energia și provoacă conflicte inutile. Reflectă la tot ceea ce ai învățat în timp ce Jupiter era în Gemeni în 2024 pentru că, pe măsură ce Luna în ultimul pătrar răsare în Gemeni duminică, 14 septembrie, va trebui să faci o alegere.

Luna în ultimul pătrar în Gemeni este un moment de împlinire, în care trebuie să decizi cu cine vei merge mai departe, cum vei face asta și chiar tipul de angajament pe care îl urmărești. Amânând luarea unei decizii te joci cu inima ta și cu cea a partenerului tău.

Ai încredere în tine și realizează că, doar pentru că pot exista multe opțiuni în jurul tău, nu înseamnă că toate au aceeași valoare. Numai tu știi ce rezonează cu adevărat cu inima ta, așa că trebuie să ai încredere în tine în timpul acestui proces. Te afli în pragul a tot ceea ce ți-ai dorit vreodată, atâta timp cât faci alegerea de a profita de acel lucru.

4. Vărsător

Îmbrățișează norocul în dragoste. Nu ești întotdeauna obișnuit să ai noroc în dragoste, dar în zilele următoare exact asta vei experimenta. Duminică, 14 septembrie, Venus în Leu se va alinia cu Marte în Balanță, aducând un nou început norocos în viața ta romantică. Balanța are o semnificație semnificativă în viața ta, nu doar fiind purtătoarea norocului, ci și a noilor începuturi și aventuri. Trebuie să crezi în asta și să înțelegi că a fi norocos în dragoste nu înseamnă că totul este ușor. Totuși, știi că va merita.

Venus și Marte sunt iubiții celești, așa că, odată ce se unesc duminică, 14 septembrie, trebuie să-ți creezi timp pentru a te conecta cu persoana pe care o iubești. Dacă ești încă singur, acesta este un moment minunat pentru o primă întâlnire sau pentru a cunoaște pe cineva nou.

Deși Venus și Marte aduc întotdeauna evoluții pozitive în viața ta romantică, această energie te ajută să ai noroc în noile începuturi pe care le inițiezi în această fază. Fie că este vorba de o relație nouă sau de o altă fază în relația ta actuală, ești norocos în dragoste. Aceasta înseamnă că ești gata să-ți iei rămas bun de la situațiile ipotetice și să-ți urez bun venit în viața ta pentru totdeauna.

5. Capricorn

Asigură-te că te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat. Joi, 11 septembrie, Soarele Fecioară se va alinia cu Jupiter în Rac, supraalimentându-ți viața romantică și începând o nouă eră a iubirii. Fecioara aduce noi începuturi, noroc și abundență, așa că, pe măsură ce se aliniază cu Jupiter în Rac, ești pregătit să ai parte de o săptămână frumoasă în relația ta. În acest moment trebuie să fii atent la orice tendințe perfecționiste sau la nevoia de a deține controlul deoarece acestea suntlaturi umbroase ale Fecioarei. În schimb, recunoaște că poți avea încredere în dragostea pe care o ai în viață și înțelege că uneori trebuie să-ți asumi și un risc.

Joi, 11 septembrie, Soarele în Fecioară se va alinia cu Jupiter în Rac, oferind noroc și abundență vieții tale romantice. Jupiter în Rac aduce teme de expansiune, care ar putea arăta ca o revenire la întâlniri, dezvoltarea unei relații existente sau extinderea unei familii. Energia Racului te ajută, de asemenea, să reflectezi și să investești în conexiunea emoțională cu partenerul tău, astfel încât acest nou început poate fi intern, mai degrabă decât extern.

Onorează tipul de relație pe care ți-o dorești și fii dispus să încerci o nouă abordare pentru a o crea. Deși Fecioara reprezintă norocul și abundența, are și legături profunde cu vindecarea și spiritualitatea, așa că fii deschis să te implici în aceste teme în zilele următoare deoarece te va ajuta să vezi cu adevărat cât de norocos ești în dragoste, potrivit yourtango.com.