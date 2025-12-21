5 Zodii sunt mai iubite ca niciodată în săptămâna 22–28 Decembrie 2025

Cinci zodii se vor simți mai iubite decât au fost de mult timp în săptămâna 22–28 decembrie 2025, perioadă marcată de un val intens de energie Capricorn, care aduce mai multă seriozitate și stabilitate în viața ta sentimentală. Odată cu intrarea lui Venus în Capricorn pe 25 decembrie, urmată de conjuncțiile dintre Venus, Marte și Soare în Capricorn pe 25 și 28 decembrie, viața ta amoroasă este pe punctul de a se îmbunătăți semnificativ.

Pe măsură ce Venus intră în Capricorn miercuri, devine a treia planetă în acest semn de pământ, aducând noroc și energie concentrată în plan sentimental. Capricornul iubește pe termen lung — nu este un semn al aventurilor trecătoare sau al relațiilor schimbătoare. Este unul dintre cele mai orientate spre relații stabile și este adesea considerat cel mai monogam semn zodiacal.

Asta nu înseamnă că lipsește bucuria sau romantismul, ci că dragostea capătă profunzime, claritate și siguranță. Fără jocuri, fără indecizii. Această săptămână pune accent pe tandrețea zilnică, pe gesturile simple și pe liniștea de a ști că nu ești singur. Cea mai magică iubire nu este cea explozivă, ci cea care îți ține mâna în momentele tăcute. Scânteile pot fi trecătoare, însă legătura autentică dintre două inimi este durabilă.

1. Rac

Deschide-ți inima și lasă iubirea să intre, dragă Rac.

Capricornul îți guvernează viața sentimentală, relațiile noi și dragostea pentru tot ceea ce faci. Cu Venus alăturându-se Soarelui și lui Marte în Capricorn, intri într-o perioadă incredibilă de conexiune autentică.

Dacă ești singur, acest lucru s-ar putea schimba foarte curând. Planetele se aliniază în Capricorn, aprinzând scântei care pot deveni o flacără eternă. Dacă ai fost precaut sau ai evitat întâlnirile după o dezamăgire, totul începe să se vindece după 25 decembrie. Energia acestei perioade te ajută să recunoști iubirea adevărată.

Dacă ești deja într-o relație, vei simți o legătură mai profundă și mai stabilă cu partenerul. Este o săptămână ideală pentru a vă prioritiza unul pe celălalt, pentru conversații sincere despre viitor și pentru a savura momentele liniștite petrecute împreună.

2. Balanță

Concentrează-te pe ceea ce îți dorești cu adevărat, Balanță.

Pe 27 decembrie, Luna în Primul Pătrar în Berbec îți activează casa relațiilor, semnalând un nou început în viața amoroasă.

Dacă ești singur, această energie te ajută să te deschizi către cineva nou, să închizi capitole vechi sau să creezi oportunități reale de a întâlni pe cineva. Luna în Primul Pătrar este despre acțiune — faci pași concreți către iubire.

Dacă ești deja într-o relație, acest tranzit ajută la vindecarea tensiunilor și la planuri comune de viitor. Cu energia Capricornului activând casa familiei și a căminului, este o perioadă excelentă pentru a discuta despre mutat împreună sau consolidarea vieții de cuplu.

3. Fecioară

Iubirea apare când te aștepți mai puțin, Fecioară.

Ești cunoscut pentru seriozitate și pentru dorința de relații autentice, nu aventuri pasagere. Totuși, această săptămână aduce o schimbare magică.

Pe 25 decembrie, Soarele și Venus se unesc în Capricorn, activând casa ta a căsătoriei și a bucuriei. Dacă întâlnești pe cineva acum, există șanse mari să fie o relație de durată.

Dacă ești deja într-o relație stabilă, această conjuncție poate semnala o logodnă, o mutare împreună sau o discuție serioasă despre viitor. Este un moment plin de emoție și fericire, care te invită să faci pași concreți spre angajament.

4. Scorpion

Îmbrățișează un nou început, Scorpion.

Pe 26 decembrie, Luna în Pești formează un trigon cu Jupiter retrograd în Rac, activând casa călătoriilor și a iubirii pe termen lung. Poți întâlni pe cineva special în timpul unei deplasări sau printr-o pasiune nouă.

Dacă ești într-o relație, această energie poate aduce decizii importante: o mutare, o călătorie, o evadare romantică sau pur și simplu realizarea profundă că ai ales persoana potrivită. Renunță la jocuri și lasă-te ghidat de ceea ce simți cu adevărat.

5. Taur

Rămâi loial iubirii pe care o meriți, Taur.

Fiind guvernat de Venus, iubești profund, însă uneori îți este greu să primești aceeași iubire înapoi. După lecții dureroase, energia se schimbă.

Pe 28 decembrie, Marte se unește cu Soarele în Capricorn, aducând claritate și forță în viața ta sentimentală. Nu mai accepți promisiuni goale și alegi relații care îți oferă siguranță și respect.

Această energie îți poate revitaliza relația actuală sau te poate ghida spre iubirea potrivită. Schimbarea rutinei, întâlnirile romantice sau planurile de viitor readuc pasiunea și conexiunea autentică.