Ce fel de mamă ești, în funcție de luna nașterii

Poate fi util să iei în considerare luna nașterii tale atunci când explorezi ce fel de mamă ești sau vei fi.

Ianuarie: Mama pragmatică, orientată spre viitor

Dacă te-ai născut în prima lună a anului, te-ai născut în timp ce soarele se mișca prin Capricornul muncitor și cu picioarele pe pământ sau prin Vărsătorul excentric și umanitar. Ambele zodii prosperă gândindu-se la ce urmează și la cum pot construi următorul capitol al viselor lor. Sunt muncitori și adesea destul de inovatori.

La rândul tău, ești genul de mamă care este înclinată să insufle o etică a muncii serioasă copilului tău. Te vei gândi la cum ceva ce cultivă la o vârstă fragedă (cum ar fi dragostea pentru teatru sau arte marțiale) îi va consolida CV-ul pe viitor. Și, în funcție de moment, poți trece dincolo de tradiție sau poți contracara convențiile, astfel încât să excelezi în a-ți învăța copilul când să se bucure de un moment de legătură familială și când să pornească pe cont propriu.

Februarie: Mama artistă, profund empatică

Născută când soarele se mișca prin semnul de aer fix inventiv Vărsător sau prin semnul de apă mutabil Pești, visător, purtând ochelari de culoarea trandafirului, imaginația ta este unul dintre cele mai mari puncte forte ale tale ca mamă.

Vei hrăni orice tendință pe care o are copilul tău de a visa cu ochii deschiși sau de a inova, îndrumându-l atât către învățarea despre STEM, cât și către pierderea în romane fantasy. De asemenea, se vor simți confortabil sprijinindu-se pe tine pentru a trece peste unele dintre cele mai dificile emoții ale lor, pentru că este un teritoriu asupra căruia ai o perspectivă minunată și știi cum să fii un umăr cald pe care să se sprijine.

Martie: Mama creativă și ambițioasă

Deoarece te-ai născut în timp ce soarele se mișca prin semnul de apă mistic, spiritual, mutabil Pești sau prin semnul de foc cardinal dinamic, orientat spre acțiune Berbec, ești sincronizată atât cu aspectele eterice, cât și cu cele concrete ale vieții. Copilul tău te vede probabil atât ca fiind înțeleaptă, dar și artistă, și ca pe cineva care știe cum să facă lucrurile să funcționeze.

Fie că se sprijină pe tine în timp ce gândește la o aplicație ieșită din comun ori abordează un proiect școlar sau pentru motivație înainte de a încerca să învețe să înoate ori să concureze într-un eveniment sportiv școlar major, copiii tăi pot avea încredere că vei fi cea mai mare majoretă și aliată a lor, în timp ce vor cuceri lumea.

Aprilie: Mama atentă și cu picioarele pe pământ

Născută când soarele se mișca prin Berbec, semnul cardinal de foc impulsiv și jucăuș, sau prin Taur, semnul fix de pământ, lent și constant, ești un părinte cu adevărat pământesc. Îl vei învăța pe copilul tău că ceea ce contează cu adevărat este ceea ce poți vedea, atinge, auzi, gusta și mirosi - și că nu vei greși niciodată trăind clipa și profitând la maximum de fiecare zi.

În același timp, îți vei aplica mentalitatea înnăscută, ambițioasă și raționalitatea pământească oricărui obiectiv pe care copilul tău dorește să și-l stabilească. De la tine, vor învăța că au tot ce le trebuie pentru a-și atinge visele - și că le pot urmări în orice ritm este cel mai potrivit pentru ei.

Mai: Mama sociabilă și veselă

Indiferent dacă te-ai născut când soarele se mișca prin zodia Taur, un semn de pământ fix și prietenos și practic, sau prin zodia Gemeni, un semn de aer mutabil și plin de viață și orientat către oameni, relațiile sunt o prioritate absolută pentru tine în viață. Vei face tot posibilul să cultivi un cerc social cu alți părinți din vecinătatea ta. La rândul tău, îl vei ajuta pe micuțul tău să aibă o viață socială la fel de vibrantă, înscriindu-l la cursuri, ducându-l la bibliotecă și încurajându-l să încerce o serie de activități extracurriculare. De asemenea, te vei lega de el prin experiențe pline de distracție, cum ar fi organizarea de picnicuri în parc și sărbători acasă și având o mulțime de conversații pline de viață și vesele.

Iunie: Mama optimistă și sentimentală

Născută când soarele se afla fie în zodia Gemeni, un semn de aer social mutabil, fie în zodia Rac, un semn cardinal de apă profund grijuliu, ești adaptabilă, pricepută la comunicare și înțeleaptă emoțional. Ai tendința să fii o vizionară înnăscută căreia îi place să vină cu planuri ambițioase pentru copilul tău, fie că plănuiești o vacanță în familie, primul lui concert sau o excursie pentru a-i vizita facultatea visurilor.

Cu inima ta mare și dragostea ta pentru muzică, artă și cultură, vei prioritiza întotdeauna educația copilului tău, asigurarea că se simte îngrijit și crearea unor amintiri dulci alături de cei dragi.

Iulie: Mama cu voință puternică

Indiferent dacă ai venit pe lume când soarele se mișca prin zodia Rac, zodia cardinală de apă, sau prin zodia Leu, zodia ta este mereu cea care dă tonul. Ești iubitoare, încrezătoare, dinamică, orientată spre familie și profund protectoare față de copilul tău. S-ar putea să ai tendința să-l copleșești cu cadouri, deoarece acesta ar putea fi limbajul tău al iubirii, sau să oferi o mulțime de complimente calde și însorite.

Deoarece ai tendința să fii o persoană cu voință puternică, s-ar putea să nu te înțelegi întotdeauna cu micuțul tău, dar chiar și atunci când se întâmplă asta, va simți că vrei doar ce e mai bun pentru el și că îl susții întotdeauna.

August: Mama însorită, orientată spre îngrijire

Indiferent dacă te-ai născut sub semnul de foc fix, teatral, orientat spre leadership, Leu, sau sub semnul de pământ intuitiv, analitic și mutabil, Fecioară, te bucuri de toate aspectele paternității, de la a face fotografii și videoclipuri perpetue cu copilul tău până la a-i împărtăși tradițiile tale preferate din copilărie.

De asemenea, ești foarte devotată faptului de a fi de ajutor și vrei să-i transmiți micuțului tău acea atenție la detalii, fie că îl înveți cum să-și pună jucăriile la loc, fie că îl îndrumi pentru o sarcină de scris. Și poți avea încredere că, datorită căldurii tale înnăscute și inteligenței emoționale, copilul tău va înflori cu siguranță.

Septembrie: Mama atentă și extrem de comunicativă

Născută fie sub semnul sensibil, cerebral și mutabil al pământului Fecioară, fie sub semnul cardinal de aer Balanță, orientată spre parteneriat, ești atentă, atentă la detalii, în căutarea echilibrului și diplomatică. Prețuiești exprimarea de sine și construirea rețelei tale de contacte - ceva ce copilul tău nu poate decât să învețe să acorde prioritate ca urmare a faptului că te-a observat și a învățat de la tine.

Îl vei încuraja să reflecteze asupra sentimentelor și viselor sale, apoi să le împărtășească deschis, încurajându-l totodată să infuzeze lumea cu mai multă armonie și pace. Te va admira ca pe cineva care dorește să-i hrănească pe cei din orbita ta și care, de asemenea, are grijă profund de umanitate, în ansamblu.

Octombrie: Mama iubitoare de frumusețe și transformare

În luna ta de naștere, soarele trece prin semnul cardinal de aer diplomatic și romantic Balanță și prin semnul de apă dinamic și magnetic fix Scorpion, așa că ești o persoană care apreciază conectarea cu ceilalți individual și stabilirea unor conexiuni profunde și transformatoare.

Drept urmare, relația ta cu propriul copil ți-ar putea remodela perspectiva. Îți investești toată inima și spiritul în maternitate. De asemenea, ești neînfricată când vine vorba de a accepta provocări care apar. La rândul său, copilul tău te va vedea cu siguranță ca fiind atât impresionant de puternică, cât și profund iubitoare.

Noiembrie: Mama aventuroasă și inteligentă

Fie că te-ai născut sub puternicul și neînfricatul semn de apă fix Scorpion sau sub filosoficul și jovialul semn de foc mutabil Săgetător, crezi în a da totul în aproape tot ceea ce faci. Ești o persoană vibrantă care învață pe tot parcursul vieții, un mentor înnăscut și cineva dornic să exploreze la fiecare pas.

Vei naviga prin viața de părinte în același mod, încurajându-ți copilul să absoarbă cunoștințe și colaborând cu el pentru a călători, a învăța o limbă nouă sau chiar a se înțelege mai bine printr-o practică spirituală semnificativă sau o auto-exerciție terapeutică. Împreună veți lua viața de frâie și veți face tot ce puteți pentru a profita la maximum de fiecare moment.

Decembrie: Mama plină de spirit și ambițioasă

Născută cu soarele în Săgetător, semn mutabil de foc, care dorește să meargă la mare pas sau să meargă acasă, sau în Capricorn, semn cardinal de pământ pragmatic și harnic, știi cum să vii cu obiective ambițioase și apoi să dezvolți foi de parcurs raționale, pas cu pas, pentru a le transforma în realitate.

Vei hrăni încrederea în sine a copilului tău și îi vei reaminti că poate realiza orice își propune. Aduci o atmosferă exuberantă și îi vei servi drept stâncă. Va beneficia de abordarea ta veselă, cu paharul pe jumătate plin, și va simți că ești alături de el, indiferent de situație, potrivit parade.com.

