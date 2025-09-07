Ce trebuie să știe fiecare zodie înainte de a se căsători

Berbec

Răbdare

Deși mai ușor de spus decât făcut, răbdarea va face mai multe minuni în familia ta decât crezi. Următoarea etapă este despre partenerul tău și despre tine însuți. Răbdarea îți va diminua momentele de impuls și furie, lucru de care orice căsnicie are nevoie.

De asemenea, să îi pui pe ceilalți înaintea ta nu este un semn de slăbiciune, ci o putere. În cele din urmă, acest lucru va consolida legătura ta și a partenerului tău pe termen lung.

Taur

Romantism

Nu rămâne blocat. Continuă să te întâlnești cu partenerul tău pentru a menține acea poveste de dragoste vie. Copleșește-l cu cadouri în zile aleatorii, cumpără-i un buchet de flori sau scoate-l la cină. Nu uita că amândoi aveți nevoi și vă bazați unul pe celălalt pentru a le îndeplini.

Sigur, căsătoria vine cu responsabilități dar nu considera conexiunea voastră ca o prioritate mai mică.

Gemeni

Soluții

Călătoria pe care urmează să o faci este mai interesantă decât crezi. Deși s-ar putea să simți că ești pe cale să fii legat pe viață, adevărul este că libertatea și identitatea ta sunt pe cale să fie îmbunătățite. Provocările cu care te vei confrunta îți vor împinge minea să se gândească la o listă de soluții.

Descurajările ușoare pe care le vei simți vor face ca mintea și inima ta să lucreze în sfârșit împreună pentru a te asigura că rămâi pe calea cea bună.

Rac

Identitate

Ține-te de ceea ce te face cine ești. Nu uita să ai grijă de tine pe termen lung. Va trebui să faci atât de multe în următorii ani încât s-ar putea să pierzi din vedere cine ești din cauza asta.

Așadar, sper să nu te oprești niciodată din a merge la cursuri de yoga, de a ieși în oraș cu prietenii sau chiar de a te retrage pentru cinci minute din viața ta de zi cu zi.

Leu

Altruism

Pe măsură ce treci la următoarea etapă a vieții, amintește-ți că nu este întotdeauna vorba despre tine. Știm cu toții că ești puternic și independent, că ai multă dragoste de oferit, dar nu lăsa acea dragoste să se transforme într-o nevoie de control.

Învață să renunți la ego-ul tău, cere ajutor și lasă-i pe alții să preia conducerea.

Fecioară

Imperfect

Nu există o căsnicie perfectă. Poți încerca să faci totul, dar nu există nimic care să te ferească de lucrurile imprevizibile. Încearcă să-ți perfecționezi și abilitățile de ascultare - acești următori ani pot fi mulți pentru o singură persoană.

Așadar, încearcă să absorbi acele idei de la cei mai apropiați, pentru că, de cele mai multe ori, au intenții bune.

Balanță

Magie

Nu uita de magia ta. Nu uita de cele mai bune părți ale tale și de toate calitățile care te fac minunat. Deși la început căsnicia ți se va părea că plutești pe un nor, va trebui să fii atent la ceea ce apare după luna de miere.

Vor fi multe lucruri de prioritizat, dar nu te exclude niciodată din această ecuație.

Scorpion

Uită de posesivitate

Vor exista și alți oameni care îți vor iubi viitorul soț/soție și copiii la fel de mult ca tine. Pot exista zile în care timpul petrecut cu ei s-ar putea să nu fie împărțit în mod egal cu tine, și asta este în regulă.

Deși nimeni nu poate nega dragostea ta pentru viitoarea familie, nu uita că este ănătos pentru ei să petreacă timp cu prietenii lor, la fel de mult ca și cu tine.

Săgetător

Diplomație

Căsătoria este aventura supremă. Nu este nevoie să te simți legat pentru că ar trebui să fii entuziasmat de următorul tău capitol. Încearcă să-ți muști limba ori de câte ori poți.

A fi direct s-ar putea să nu fie la fel de util pe termen lung, atunci când viitorul tău soț/soție și copiii încearcă să ți se destăinuie.

Capricorn

Atenție

Nu există nicio îndoială că îți iubești munca, dar îți iubești și apropiații. Deși căsătoria vine cu o mulțime de responsabilități practice, nu uita să-ți faci timp pentru soțul/soția ta.

Este important să petreci timp de calitate cu partenerul tău deoarece nu vreți să vă simțiți singuri.

Vărsător

Flexibilitate

Învață să fii mai flexibil. Vei avea nevoie de asta în următorii ani, ceea ce necesită o mulțime de compromisuri.

Ești rebel și ești mândru de gândurile și opiniile tale, dar uneori - mai ales în căsnicie - trebuie să înveți cum să te supui și să vezi asta ca pe o modalitate de a evoluța, și de a nu te simți descurajat.

Pești

Nu evada

Găsește frumusețea prezentului. Există întotdeauna ceva bun în fiecare zi.

Poate părea mai ușor să vrei să evadezi atunci când lucrurile devin dificile, dar a rămâne și a potoli furtuna alături de persoana iubită face orice căsnicie mai puternică, potrivit collective.world.

