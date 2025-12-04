Cele mai norocoase zile pentru căsătorie în următorii 3 ani

Ar trebui însă să te întrebi dacă o anumită dată este o zi norocoasă pentru a te căsători.

Cum să alegi data nunții folosind astrologia

Ziua în care te căsătorești semnifică mult mai mult decât nunta deoarece este începutul căsniciei tale. Este imperativ să găsești o dată care se aliniază cu tranzite astrologice norocoase.

Vor exista întotdeauna tranzite bune și rele, așa că trebuie să cauți ziua cu astrologie predominant pozitivă. Iată câteva lucruri de luat în considerare atunci când alegi o dată: retrogradări, lunații și planetele Venus, Marte, Jupiter și Saturn.

Astrologii sunt de obicei de acord că o Venus și un Jupiter bine plasate pot face o zi de nuntă norocoasă, precum și o căsnicie de durată. Atât Venus, cât și Jupiter sunt cunoscuți ca fiind benefici, ceea ce sugerează că au calități pozitive inerente. Venus - beneficiul minor al iubirii, abundenței și frumuseții - prosperă în Taur, Balanță și Pești. Jupiter - beneficiul major al expansiunii, norocului și credinței - prosperă în Săgetător, Pești și Rac. Ar trebui să vă propuneți întotdeauna să vă căsătoriți atunci când Venus sau Jupiter sunt bine plasate, directe și amplifică celelalte planete din jur.

Între timp, Marte și Saturn pot fi dificil de explicat, dar pot oferi o recompensă imensă. Acestea două sunt planete malefice, așa că au în mod inerent un aspect provocator. De obicei trebuie să muncești din greu cu Marte sau Saturn pentru a culege recompensele acestor planete. Marte - maleficul minor al acțiunii, agresivității și pasiunii - excelează în Berbec, Scorpion și Capricorn. Saturn - maleficul major al responsabilității, momentului și maturității - strălucește în Capricorn, Vărsător și Balanță. Planificarea unei zile de nuntă cu Marte sau Saturn poate fi dificilă dar poți face ca ea să funcționeze. Ziua nunții tale va avea o calitate puternică și durabilă dacă oricare dintre planetele malefice este bine plasată, directă și bine acordată la alte planete.

În plus, există unele perioade cosmice de care trebuie să fii atent atunci când îți planifici ziua nunții. Poate vrei să eviți să ai o nuntă în timpul unui Mercur retrograd haotic, al unei Venus retrogradă și/sau al unui Marte retrograd. Aceste trei retrogradări aduc probleme unice care ar putea afecta nu numai ziua nunții tale, ci și căsnicia ta. În unele cazuri, retrogradările ar putea duce chiar la probleme conjugale de durată sau o conexiune eșuată, așa că fii atent!

Alte tranzite dificile ar putea fi lunațiile, în special atunci când Luna este slăbită în Capricorn sau Scorpion sau când există un sezon de eclipse. O lună slăbită poate semnala o energie emoțională complicată, care poate apărea ca sentimente nerezolvate în ziua nunții sau suferință emoțională într-o căsnicie. Alegerea unei zile de nuntă care cade într-o eclipsă este, de asemenea, complicată, dar într-un mod imprevizibil. Căsătoria într-o eclipsă implică un început fatidic și neprevăzut pentru parteneriatul vostru, așa că este mai bine să alegeți o altă zidecât să dai cu zarurile.

Cunoașterea acestor informații vă poate ajuta să planificați în consecință, nu numai pentru a evita stresul inutil, ci și pentru a vă asigura o zi de nuntă norocoasă și un început pozitiv în viața voastră împreună.

Aproape fiecare lună are câteva date speciale care ar putea face nu doar o nuntă fantastică, ci și o căsnicie de durată. Fiecare dată coincide cu un tranzit astrologic remarcabil care aduce un noroc uimitor. Aceste date nu sunt doar norocoase, ci sunt și aliniate cu romantismul, pasiunea, puterea, longevitatea sau destinul.

Deși există multe date speciale din care puteți alege, unele luni nu au date aliniate cu căsătoria. Există perioade în care nu există o astrologie romantică ideală deoarece ar putea fi retrogradări sau eclipse care ar putea avea un impact negativ asupra zilei nunții sau a căsătoriei. Fii atent la previziunile cosmice ale unei date deoarece ar putea aduce eșecuri neașteptate, obstacole și întârzieri care ar putea persista mult timp după ziua nunții tale, potrivit parade.com.

Cele mai norocoase zile pentru a te căsători în 2026

7, 19, 23 și 29 ianuarie

10, 20 și 22 februarie

21, 22 și 30 martie

1, 6, 13 și 26 aprilie

10, 16 și 22 mai

9, 15, 16, 25 și 28 iunie

27 și 29 iulie

6, 10, 11, 13, 17 și 31 august

9, 14, 21, 25, 26 și 29 septembrie

23 și 28 noiembrie

12, 18 și 31 decembrie

Cele mai norocoase zile pentru a te căsători în 2027

7, 19, 24 și 28 aprilie

6, 7, 14 și 27 mai

5 și 19 iunie

6, 23, 25 și 29 iulie

1, 7, 11, 12, 19, 26 și 31 august

9, 14, 18, 20, 21 și 30 septembrie

1 și 23 octombrie

4, 6, 14, 15, 19, 25 și 27 noiembrie

2, 16, 23 și 31 decembrie

Cele mai norocoase zile pentru a te căsători în 2028

4, 6, 7, 18 și 22 ianuarie

25 și 29 februarie

19, 25 și 28

2, 9, 12, 20 și 24 aprilie

9, 11 și 16 iulie

21, 24 și 28 august

3, 7, 8 și 10 septembrie

17, 18 și 27 octombrie

2, 8, 10 și 22 noiembrie

3, 4, 11, 13 și 20 decembrie