Cine ai fost în viața anterioară, în funcție de data nașterii

Fiecare suflet a mai fost aici înainte, ceea ce înseamnă că ai avut cel puțin o viață trecută. Cea mai recentă viață trecută va avea cel mai profund efect asupra dezvoltării tale mentale, emoționale și spirituale din viața prezentă. Daruri, lecții, karma și multe altele din viața ta trecută te vor urma în această viață. Pot exista momente nostalgice și semne care fac aluzie la viața ta trecută, dar cum știi cu siguranță?

Conform numerologilor, spiritualiștilor și astrologilor, cine ai fost într-o viață anterioară se bazează pe data nașterii tale. Energia spirituală a datei tale de naștere vorbește despre istoria sufletului tău.

1, 10 și 19

O viață trecută activă și independentă îi găsește pe cei născuți pe 1, 10 și 19. Poate ai bănuit că ai jucat un rol într-o descoperire importantă sau expediție în viața anterioară. Explorarea lumii a fost chemarea sufletului tău, așa că drumurile în ținuturi îndepărtate au fost viața ta. Deși poate ai călătorit mult, te-ai simțit singur. Ți-ai lăsat familia în urmă sau ai renunțat complet la visul de a avea o familie. A fost compromisul pentru a descoperi o nouă parte a acestei lumi. Vei ști dacă sufletul tău a mai fost undeva înainte dacă înțelegi în mod natural cum să navighezi într-un mediu, altfel străin.

Fie ca acesta să fie semnul tău pentru a merge într-un loc în care sufletul tău se simte chemat, ca o modalitate de a te întoarce la tine însuți.

2, 11 și 20

Cei născuți pe 2, 11 sau 20 au avut o viață trecută liniștită și pașnică. S-ar putea să nu sune interesant, dar nu este neapărat cazul. Într-o altă viață ai fost persoana capabilă cu soluționarea disputelor, dezacordurilor, și multe altele. Toată lumea te considera corect și drept. A avea o personalitate echilibrată însemna că erai hotărât să creezi armonie în jur. Deoarece ai abordat fiecare conflict cu sensibilitate și empatie, ai fi putut deține poziția oficială de mediator. Poate ai fost judecător sau procuror.

A fi mediator nu era ușor dacă nu-ți plăceau conflictele, dar aveai abilitatea și inteligența emoțională de a regla conturile. Nu ar fi surprinzător dacă vei continua să cauți o rezolvare în această viață.

3, 12, 21 și 30

Îți place să înveți, să citești și să creezi în această viață? Dacă da, s-ar putea să nu fii surprins să afli că ai trăit o viață trecută provocatoare. Faptul că ziua ta de naștere este pe 3, 12, 21 sau 30 sugerează că ai fost o forță intelectuală dar și creativă în viața trecută. Intelectul a fost superputerea ta. Nu exista nimic ce nu ți-ai putea imagina și, prin urmare, să nu poți să creezi. Probabil ai lăsat în urmă o muncă minunată care a contribuit foarte mult la educația în arte liberale. Studenții ar putea aprecia romanul pe care l-ai scris într-o viață trecută sau artiștii ar putea încă să-ți analizeze schițele.

Dacă există un artist care rezonează cu tine, s-ar putea să fii surprins să descoperi că acela ai fost tu într-o altă viață.

4, 13, 22 și 31

Orice ai construit într-o altă viață poate exista și astăzi dacă ziua ta de naștere este pe 4, 13, 23 sau 31. Într-o altă viață, cea mai mare contribuție a ta a fost ceea ce ai clădit. Ai fi putut lăsa în urmă o mică colibă ​​în care ai locuit sau o fortăreață mare din imperiul tău. Ai fost odată cunoscut pentru ca o persoană practică și statornică, care a lucrat neobosit pentru a oferi securitate, pentru tine și pentru ceilalți. Securitatea a venit sub forma aducerii de noi membri în comunitatea ta, îmbunătățirii meșteșugului tău sau perfecționării uneltelor tale.

Rămășițe ale infrastructurilor vechi și unelte rătăcite se găsesc și astăzi. A vedea ce a mai rămas din viața ta trecută în cărțile de istorie și muzee te va duce înapoi în timp.

5, 14 și 23

Ai fost schimbarea pe care doreai să o vezi în lume. Dacă ziua ta de naștere cade pe 5, 14 sau 23, însamnă că ai fost o forță dinamică a naturii într-o viață anterioară. Istoria te-ar putea aminti ca pe un revoluționar. Chiar dacă nu ai fost în fruntea unei mișcări monumentale, tot ai jucat un rol esențial. Ai vorbit despre valorile tale. S-ar putea să fi rezonat cu dorința sufletului tău de libertate, inovație și flexibilitate. Spre deosebire de alții, ai fost curajos să participi la o astfel de mișcare.

Curajul tău te-ar fi putut transforma într-un atu valoros într-o perioadă radicală. Nu fi surprins dacă impulsul de a lupta pentru ceea ce este corect te găsește și în această viață.

6, 15 și 24

Sunt casa și familia o temă majoră în această viață? Dacă da, este pentru că acest lucru a fost preluat din viața ta trecută. Data ta de naștere - 6, 15 sau 24 - implică faptul că în viața ta trecută ai fost în mare măsură preocupat de viața de acasă. Poate însemna câteva lucruri. Este posibil ca familia și casa ta să fi fost extrem de iubioare. Dragostea, sprijinul și conexiunea cu cei dragi te-au înconjurat. S-ar fi putut întâmpla opusul însă, ceea ce te-ar putea determina să prioritizezi casa și familia în viața actuală. În plus, este posibil să fi experimentat strămutare, diaspora, rătăcire prin lume. Viața ta trecută ar fi putut fi neașteptat de nomadă dacă ai fost forțat să te muți. Ar putea fi evident dacă te simți chemat să ai o locuință stabilă acum.

Indiferent cum a fost, viața ta trecută te-a influențat inconștient să recâștigi controlul asupra casei și familiei tale în această viață.

7, 16 și 25

Învățăturile tale au lăsat o amprentă asupra acestei lumi dacă data ta de naștere este pe 7, 16 sau 25. Faptul că ai avut una dintre aceste date de naștere sugerează că ai fost un erudit. Acest lucru poate să nu sune interesant, dar ai fi putut fi un filosof, un om de știință sau matematician cunoscut. Într-o altă viață erai cunoscut pentru perspicacitatea ta. Nimic nu a scăpat ochiului tău atent. Creierul tău a lucrat continuu încercând să răspundă la unele dintre cele mai mari mistere ale vieții, să-ți îmbunătățească cunoștințele și să înțeleagă totul. Probabil ai avut o descoperire majoră care a schimbat modul în care trăim chiar și acum.

Acordă o atenție deosebită atunci când ceva îți stârnește interesul - acesta este modul sufletului tău de a-și aminti de viața trecută.

8, 17 și 26

Cei născuți pe 8, 17 și 26 într-o altă viață au avut o bogăție uriașă. Spre deosebire de alte zile de naștere, probabil că ai avut o viață trecută luxoasă. Dacă nu erai membru al familiei regale, cu siguranță erai sus în ierarhie. Bogăția ta s-ar fi putut măsura în funcție de pământul pe care îl dețineai și de oamenii pe care îi conduceai. A avea o proprietate atât de luxoasă însemna acces la servitori ascultători, alimente proaspete și ținute elegante. Opulența te înconjura, așa că nu duceai lipsă de nimic. Cu toate acestea, a trebuit să împărtășești ceea ce aveai.

Generozitatea a fost principala ta lecție karmică dintr-o viață trecută, pe care s-ar putea să o înveți și în această viață dacă dăruiești în mod constant altora. Sperăm că sufletul tău a învățat că a dărui este la fel de important ca a primi.

9, 18 și 27

Dacă te-ai născut pe 9, 18 sau 27 s-ar putea să-ți poți debloca viața trecută pe cont propriu. Viața ta trecută ar putea să apară în visele tale. Muzica, filmele, cărțile și muzeele te vor ajuta să-ți amintești. Abilitățile tale intuitive s-au perpetuat în viețile tale, motiv pentru care ești un suflet bătrân care își poate aminti și poate recunoaște sufletele pereche. Într-o altă viaț, erai cunoscut pentru abilitățile tale psihice. Ai fi putut fi un oracol, o mare preoteasă sau o vrăjitoare. Fie că erai spiritual sau religios, ai avut o legătură specială cu spiritualitatea. Unii te-au venerat; alții s-ar putea să se fi temut de tine.

Indiferent ce s-a întâmplat în trecut, oferă-ți har, pe măsură ce găsești echilibrul între lumea spirituală și lumea fizică în această viață, potrivit yahoo.com.