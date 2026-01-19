Cine sunt norocoșii zodiacului în săptămâna 19–25 ianuarie?

De luni, acest tranzit marchează începutul unui nou ciclu astral, aducând speranță, energie proaspătă și oportunități importante pentru zodiile vizate.

Luna în Vărsător ne reamintește cât de important este să fim prieteni mai buni, să ne conectăm autentic și să fim prezenți pentru cei dragi. Miercuri, 21 ianuarie, Luna intră în Pești și ne încurajează să avem mai multă încredere în noi. Finalul de săptămână vine cu Luna în Berbec (vineri, 23 ianuarie), care ne oferă curaj, forță și inspirație pentru a face față oricăror provocări.

Vărsător

Vărsătorule, intri într-o etapă complet nouă, cu Soarele și Luna în semnul tău. Această energie transformatoare te îndeamnă să gândești măreț și să nu lași îndoiala să-ți umbrească viziunea. Este momentul ideal să pui bazele viitorului tău.

Odată cu intrarea lui Marte în semnul tău, pe 24 ianuarie, devii și mai hotărât să lupți pentru ceea ce îți dorești. Fă-ți planul, învață lucruri noi, ascultă sfaturile mentorilor și adună toate informațiile necesare pentru a-ți transforma visurile în realitate.

Luna în Pești, din 21 ianuarie, aduce intensitate în relații și te ajută să consolidezi legături importante, dar și să obții stabilitate financiară. Dacă muncești constant, rezultatele nu vor întârzia să apară.

Pești

Pentru tine, Pești, urmează o săptămână blândă și echilibrată, ideală pentru recalibrare și refacere, chiar înainte ca Luna să intre în semnul tău. Nu te suprasolicita și încearcă să-ți dozezi energia cu înțelepciune.

La începutul săptămânii, Luna și Soarele în Vărsător te încurajează să-ți notezi gândurile, să meditezi și să te conectezi cu tine. Cu mai multe planete în Vărsător, este important să-ți asculți corpul și să ai grijă de tine.

Odată cu Luna în Berbec, atenția ta se mută spre zona materială. Este un moment bun pentru a face ordine în casă, a dona lucruri sau a-ți regândi obiceiurile financiare.

Berbec

Săptămâna aceasta îți aduce numeroase oportunități, Berbecule, iar energia Vărsătorului îți arată clar cât de important este sprijinul prietenilor și al comunității. Dacă te-ai îndoit de tine, acest tranzit îți redă optimismul.

Luna în Pești te ajută să te reconectezi cu oamenii apropiați și cu mediul din jur. În același timp, te pregătești pentru intrarea lui Saturn în semnul tău, luna viitoare, acumulând cunoștințe și experiență.

Când Luna ajunge în semnul tău, pe 23 ianuarie, devii curios, motivat și dornic să începi un nou proiect sau să-ți urmezi un scop important.

Leu

Leule, această săptămână îți reamintește că succesul vine prin muncă și perseverență. Luna în Pești te ajută să-ți activezi forța interioară și să capeți mai multă încredere în tine.

Luna în Berbec, din 23 ianuarie, reaprinde spiritul tău aventurier. Este un moment excelent pentru a învăța ceva nou, a te înscrie într-un club, a citi sau a explora locuri și idei noi.

Steliumul din Vărsător îți îmbunătățește relațiile. Evită conflictele inutile și alege diplomația. Comunicarea devine mai profundă și mai eficientă, mai ales după intrarea lui Mercur în această zonă.

Balanță

Pentru tine, Balanță, săptămâna aduce un val puternic de energie romantică și socială. Cu mai multe planete în Vărsător, simți nevoia să socializezi, să te bucuri de compania celor dragi și să experimentezi lucruri noi.

Luna alături de Soare și Venus în Vărsător te inspiră și te pregătește pentru un nou capitol al vieții tale. Urmează aventuri, idei proaspete și dorința de a învăța.

Când Luna intră în Pești, ritmul se domolește și devii mai răbdător, iar Saturn te ajută să fii mai disciplinat la muncă. Finalul de săptămână, cu Luna în Berbec, îți crește încrederea și te pregătește pentru schimbările importante care urmează.