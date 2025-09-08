Cum îți schimbă viața Uranus Retrograd: Previziuni pentru toate zodiile până în februarie 2026

Uranus retrograd ne ajută să facem schimbări interioare, să devenim mai conștienți de ce ne ține pe loc și să ne eliberăm de situații sau relații toxice. În unele cazuri, poate aduce despărțiri sau decizii radicale, dar cu scopul de a obține libertatea personală.

Uranus retrograd pentru fiecare zodie

♈ Berbec – Schimbări în gândire și bani

Retrogradarea începe în casa a 3-a – comunicare și mentalitate.

Devii conștient de modul în care s-au schimbat gândurile și percepțiile tale.

Din 9 noiembrie, Uranus revine în casa a 2-a – bani și venituri. E momentul perfect pentru un audit financiar.

♉ Taur – Transformări personale și financiare

Din iulie, Uranus în Gemeni a adus schimbări financiare, idei noi de câștig.

Din 9 noiembrie , Uranus retrogradează în semnul tău, în casa 1 – identitate și imagine personală.

♊ Gemeni – Schimbări de sine și eliberare interioară

Uranus retrograd în casa 1 aduce schimbări majore în stilul de viață.

♊ Gemeni – Schimbări de sine și eliberare interioară

Uranus retrograd în casa 1 aduce schimbări majore în stilul de viață.

Din noiembrie, intră în casa a 12-a – subconștient, secrete, vindecare emoțională.

Moment bun să renunți la bagajul emoțional și frici vechi.

♋ Rac – Claritate interioară și schimbări sociale

Retrogradarea începe în casa a 12-a – subconștient, introspecție.

Posibilă nevoie de retragere și autoanaliză.

Din noiembrie, Uranus intră în casa a 11-a – prietenii și grupuri sociale. Reevaluezi relațiile și cercul de prieteni.

♌ Leu – Schimbări în prietenii și carieră

Uranus retrograd în casa a 11-a – relații sociale și speranțe.

Din noiembrie, intră în casa a 10-a – carieră și statut social.

Posibile schimbări profesionale între noiembrie 2025 și aprilie 2026.

♍ Fecioară – Reconfigurări în carieră și credințe

Uranus retrograd în casa a 10-a – carieră și imagine publică.

Din noiembrie, revine în casa a 9-a – filozofie de viață, educație și călătorii.

Moment bun pentru studiu, dezvoltare personală și schimbări de mentalitate.

♎ Balanță – Transformări spirituale și financiare

Uranus retrograd în casa a 9-a – educație, călătorii, viziuni.

Din noiembrie, revine în casa a 8-a – bani comuni, taxe, datorii, intimitate.

Posibile schimbări legate de resursele partenerului sau investiții.

♏ Scorpion – Schimbări în parteneriate și intimitate

Uranus retrograd în casa a 8-a – bani, intimitate, partener financiar.

Din noiembrie, revine în casa a 7-a – relații de cuplu și parteneriate profesionale.

Posibile teste în relații și schimbări în contracte sau alianțe.

♐ Săgetător – Transformări în relații și sănătate

Uranus retrograd în casa a 7-a – parteneriate și relații.

Din noiembrie, intră în casa a 6-a – muncă și sănătate.

Posibil să faci ajustări la job sau în stilul de viață.

♑ Capricorn – Reconfigurări în muncă, dragoste și copii

Uranus retrograd în casa a 6-a – muncă, obiceiuri, sănătate.

Din noiembrie, se mută în casa a 5-a – dragoste, copii, creativitate.

Posibile schimbări în relații sentimentale sau hobby-uri.

♒ Vărsător – Dragoste, familie și schimbări în casă

Uranus retrograd în casa a 5-a – iubire, relații și copii.

Din noiembrie, revine în casa a 4-a – casă, familie, rădăcini.

Posibile mutări, reamenajări sau schimbări de dinamici familiale.

♓ Pești – Schimbări în casă și mentalitate