Dragostea plutește în aer pentru aceste 5 zodii, la final de aprilie 2026

Energia astrală se intensifică în a doua parte a perioadei și aduce claritate emoțională, comunicare sinceră și conexiuni mai profunde.

Un moment-cheie este pe 28 aprilie, când Venus în Gemeni formează un aspect puternic cu Pluto în Vărsător, favorizând conversațiile autentice și deschiderea sufletească. Totul culminează cu Luna Plină în Scorpion de pe 1 mai – prima dintre cele două Luni Pline ale lunii, ceea ce face ca mai 2026 să fie o lună specială, de tip „Blue Moon”.

Pe 2 mai, energia devine mai stabilă odată cu intrarea lui Mercur în Taur, ceea ce aduce calm, echilibru și mai multă empatie în relații.

Taur

Pentru Tauri, această perioadă aduce eliberare emoțională și claritate în relații. Luna Plină în Scorpion marchează finalul unui ciclu important și îi ajută să lase în urmă tensiunile sau incertitudinile.

Este momentul în care:

își exprimă sincer emoțiile

renunță la ceea ce îi apasă

primesc confirmări legate de relația lor

Dacă sunt singuri, devin mai deschiși către o nouă iubire.

Săgetător

Săgetătorii sunt încurajați să fie sinceri cu ceea ce își doresc cu adevărat. Comunicarea devine cheia în această săptămână.

Acești nativi:

au conversații importante în cuplu

își clarifică dorințele

pot începe o relație nouă bazată pe conexiune profundă

Pentru cei singuri, există șanse mari să întâlnească o persoană specială, într-un mod neașteptat.

Scorpion

Scorpionii sunt invitați să își exprime emoțiile fără teamă. Deși sunt profunzi, tind să se autocenzureze, iar acum este momentul să renunțe la acest obicei.

În această perioadă:

devin mai sinceri cu ei înșiși și cu partenerul

își procesează experiențele recente

deschid ușa unor noi începuturi

Pentru cei singuri, apar oportunități romantice, dar trebuie să aibă curajul să facă primul pas.

Gemeni

Pentru Gemeni, relațiile evoluează prin visuri comune și planuri de viitor. Energia acestei săptămâni îi ajută să se conecteze profund cu partenerul.

Aceștia:

discută despre dorințe și obiective

își consolidează legătura emoțională

privesc cu încredere spre viitor

Dacă sunt singuri, pot descoperi că dragostea este mai aproape decât credeau, posibil chiar în cercul lor de prieteni.

Rac

Pentru Raci, Luna Plină în Scorpion aduce o transformare importantă. Este momentul să încheie un capitol și să înceapă unul nou în plan sentimental.

Această etapă presupune:

acceptarea relației așa cum este

renunțarea la perfecționism

mai multă deschidere emoțională

Pentru cei singuri, această perioadă îi pregătește pentru o relație autentică și stabilă.