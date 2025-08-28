Dragostea plutește în aer: vezi ce 3 zodii se îndrăgostesc pe 28 august 2025

Află dacă te numeri printre ele și ce surprize amoroase îți rezervă Universul.

Pe 28 august 2025, trei zodii primesc în viața lor vibrații speciale de iubire. Tranzitul Lună în cuadratură cu Venus ne arată că reprimarea emoțiilor nu ajută – dimpotrivă, e momentul să ne exprimăm sincer și cu afecțiune.

Legea Atracției ne reamintește că atunci când gândim și simțim iubirea, o atragem mai ușor în viața noastră. Iar pentru trei zodii, această zi devine un punct de cotitură în plan sentimental.

Berbec – Spui adevărul inimii tale

Pentru tine, Berbec, ziua de 28 august marchează un moment important. Tu ești oricum o persoană directă, iar acum vei avea curajul să îți exprimi adevărul interior cu blândețe și iubire.

Știi ce îți dorești de la o relație și nu mai ești dispus să accepți confuzii sau compromisuri. Prin sinceritatea ta, creezi spațiul perfect pentru ca dragostea să te găsească.

Vei simți satisfacția de a fi iubit(ă) și respectat(ă) exact așa cum ești.

Scorpion – Îți redeschizi inima către iubire

Scorpionule, deși ești capabil(ă) de o pasiune uriașă, experiențele trecute te-au făcut mai defensiv(ă). Ai ridicat ziduri de protecție, de teama de a nu fi rănit(ă) din nou.

Pe 28 august însă, tranzitul Lună–Venus te ajută să îți înmoi barierele emoționale. Devii mai receptiv(ă) și mai deschis(ă), iar asta îți face energia mai caldă și mai atrăgătoare.

În clipa în care lași garda jos, dragostea intră din nou în viața ta.

Săgetător – Înveți să aduci echilibru în relații

Pentru tine, Săgetător, iubirea a fost mereu dorită, dar și complicată. Spiritul tău liber și dorința de aventură te-au făcut să pierzi de multe ori focusul într-o relație.

Pe 28 august, Universul îți oferă o lecție valoroasă: relațiile nu se rezumă la ceea ce face celălalt, ci și la ce oferi tu. Această schimbare de perspectivă îți aduce maturitate și claritate.

Rezultatul? Ești gata să primești iubirea pe care o meriți, fără distrageri și ezitări.

Pe 28 august 2025, Universul aduce darul dragostei pentru Berbec, Scorpion și Săgetător. Fie că e vorba de o relație nouă sau de o conexiune mai profundă cu partenerul actual, tranzitul Lună în cuadratură cu Venus deschide inima acestor zodii.