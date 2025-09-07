x close
Eclipsa de Lună din 7 Septembrie 2025 are un mesaj special pentru 4 zodii

de Andreea Tiron    |    07 Sep 2025   •   00:10
Sursa foto: Jurnalul

Pe 7 septembrie 2025, eclipsa de Lună în Pești aduce un mesaj important pentru patru semne zodiacale. Eclipsa este un moment cosmic de adevăr, eliberare și intuiție intensă.

Cu energia Peștilor, mesajele ajung la noi prin vise, revelații bruște și senzația că universul comunică direct cu noi. Este timpul să renunțăm la ce nu ne mai folosește și să deschidem un nou capitol.

♉ Taur – Curățenie în cercul de prieteni

Pentru Tauri, eclipsa de Lună scoate la iveală adevărul despre cine merită să rămână în viața ta și cine îți consumă energia.

  • Realizezi că unele persoane nu sunt de partea ta.

  • Îți dai seama că nu toate luptele merită purtate.

  • Mesajul universului: ai încredere în instinct și alege oamenii care te susțin.

♋ Rac – Lumea ta devine mai mare

Pentru Raci, eclipsa în Pești deschide orizonturile și aduce dorința de cunoaștere, explorare și expansiune.

♎ Balanță – Claritate și un nou stil de viață

Pentru Balanțe, eclipsa luminează zona vieții de zi cu zi și a timpului personal.

  • Înțelegi unde pierzi timp și energie.

  • Primești claritate pentru a-ți construi un stil de viață mai sănătos și echilibrat.

  • Mesajul universului: fă schimbări mici acum și vei simți efectele benefice peste tot.

♑ Capricorn – Puterea cuvintelor și comunicării

Pentru Capricorni, eclipsa pune accent pe comunicare, idei și adevăr.

  • Vei descoperi că o conversație poate schimba totul.

  • Este mai ușor să exprimi ce te apasă.

  • Mesajul universului: vocea ta contează – spune adevărul și atragi sprijinul de care ai nevoie.

 

