Eclipsa de Lună din 7 Septembrie 2025 are un mesaj special pentru 4 zodii

Cu energia Peștilor, mesajele ajung la noi prin vise, revelații bruște și senzația că universul comunică direct cu noi. Este timpul să renunțăm la ce nu ne mai folosește și să deschidem un nou capitol.

♉ Taur – Curățenie în cercul de prieteni

Pentru Tauri, eclipsa de Lună scoate la iveală adevărul despre cine merită să rămână în viața ta și cine îți consumă energia.

Realizezi că unele persoane nu sunt de partea ta.

Îți dai seama că nu toate luptele merită purtate.

Mesajul universului: ai încredere în instinct și alege oamenii care te susțin.

♋ Rac – Lumea ta devine mai mare

Pentru Raci, eclipsa în Pești deschide orizonturile și aduce dorința de cunoaștere, explorare și expansiune.

Posibil să simți nevoia de a studia, călători sau a-ți lărgi perspectiva asupra vieții. Citește pe Antena3.ro Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare

Îți dai seama că ai jucat „prea mic” și că meriți mai mult.

Mesajul universului: viața este pentru a fi trăită pe deplin – ieși și explorează.

♎ Balanță – Claritate și un nou stil de viață

Pentru Balanțe, eclipsa luminează zona vieții de zi cu zi și a timpului personal.

Înțelegi unde pierzi timp și energie.

Primești claritate pentru a-ți construi un stil de viață mai sănătos și echilibrat .

Mesajul universului: fă schimbări mici acum și vei simți efectele benefice peste tot.

♑ Capricorn – Puterea cuvintelor și comunicării

Pentru Capricorni, eclipsa pune accent pe comunicare, idei și adevăr.