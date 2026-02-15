Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026

Transformarea începută de Pluto în Vărsător capătă acum direcție și intensitate.

Pe 18 februarie începe sezonul Peștilor, care aduce sensibilitate, intuiție și speranță. Cu Venus în Pești, mulți dintre noi simțim că lăsăm în urmă povești vechi. Luna în Berbec pe 19 februarie ne ajută să fim disciplinați și concentrați, iar Luna în Taur din 20 februarie aduce romantism și dorință de stabilitate.

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Eclipsa poate aduce tensiuni în cercul de prieteni. Evită conflictele impulsive. Sezonul Peștilor te invită la introspecție, iar Luna în semnul tău pe 19 februarie îți redă încrederea. Saturn te învață să fii organizat și să nu te suprasoliciți.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Eclipsa activează zona carierei. Fii diplomatic și evită deciziile impulsive. Pe măsură ce Saturn schimbă energia din viața ta, devii mai optimist. Finalul săptămânii aduce nevoie de odihnă și reflecție.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Educația și planurile pe termen lung sunt în prim-plan. Sezonul Peștilor îți luminează sectorul profesional. Inspirat și motivat, dar în weekend este important să încetinești ritmul.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Eclipsa aduce revelații și curaj. Sezonul Peștilor îți oferă sprijin emoțional și claritate. Luna în Berbec te ajută să colaborezi mai bine, iar weekendul aduce apreciere și vizibilitate.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Eclipsa în Vărsător activează sectorul relațiilor. Reflectează la lecțiile trecutului. Răbdarea este esențială. Weekendul te îndeamnă să-ți stabilești noi obiective pentru lunile următoare.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Energia eclipsei te ajută să renunți la vechi tipare. Sezonul Peștilor aduce un nou început în relații. Creativitatea este stimulată, iar finalul săptămânii aduce optimism.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Eclipsa intensifică viața sentimentală. Este momentul să devii mai selectiv în iubire. Sezonul Peștilor te ajută să ai mai multă grijă de tine. Saturn te învață să alegi calitatea, nu cantitatea.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Eclipsa scoate la lumină aspecte din trecutul familial. Organizarea devine prioritară. Weekendul favorizează apropierea de partener și momentele romantice.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Creativitatea este stimulată, dar Saturn îți cere disciplină. Sezonul Peștilor te ajută să-ți reîncarci energia. Finalul săptămânii aduce inspirație și noi perspective.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Eclipsa te îndeamnă să reevaluezi relația cu tine însuți. Sezonul Peștilor aduce claritate în carieră. Weekendul este ideal pentru echilibru între muncă și viața personală.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Ești în centrul atenției. Eclipsa din semnul tău poate fi intensă emoțional. Acordă-ți timp pentru îngrijire personală. Weekendul aduce conexiuni valoroase.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Odihna este esențială la începutul săptămânii. Soarele intră în semnul tău pe 18 februarie și aduce un nou început. Luna în Berbec îți reamintește de puterea ta interioară. Finalul săptămânii favorizează colaborările și ideile creative.