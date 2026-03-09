Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, rănit într-un atac la câteva ore după numire. Teheranul intră într-o criză majoră

Atac asupra noului lider suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit la scurt timp după succesiunea la putere

Iranul traversează una dintre cele mai tensionate perioade din istoria sa recentă, după ce noul lider suprem al țării, Mojtaba Khamenei, ar fi fost rănit într-un atac de tip atentat produs la doar câteva ore după ce a fost desemnat oficial succesorul tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei.

Informația a amplificat incertitudinea politică de la Teheran, într-un moment în care statul se confruntă deja cu un conflict militar intens și cu presiuni internaționale majore.

Televiziunea de stat iraniană l-a descris pe clericul în vârstă de 56 de ani drept „janbaz”, termen care se traduce prin „rănit de inamic”, sugerând gravitatea situației, potrivit presei britanice.

În paralel, autoritățile iraniene au început să numească escaladarea conflictului drept „Războiul Ramadanului”, subliniind dimensiunea și impactul major al confruntării.

Succesiunea la conducerea Iranului

După moartea ayatollahului Ali Khamenei în urma unor lovituri aeriene atribuite Statelor Unite și Israelului, Mojtaba Khamenei a fost desemnat lider suprem al Iranului de către Adunarea Experților, organismul clerical responsabil de alegerea liderului religios și politic al republicii islamice.

Numirea sa marchează un moment fără precedent în sistemul politic iranian. Pentru prima dată, conducerea supremă ar putea trece de la tată la fiu, într-un proces perceput de mulți analiști ca o succesiune de tip dinastic într-un stat teocratic care a respins timp de decenii ideea unei conduceri ereditare.

De la izbucnirea ostilităților recente, Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public, fapt care a alimentat speculațiile privind securitatea sa și stabilitatea regimului de la Teheran.

Detalii limitate despre atac

Autoritățile iraniene au oferit puține informații despre incidentul în care ar fi fost rănit noul lider suprem.

Evenimentul se produce însă într-un moment în care Iranul se confruntă cu atacuri intense ale SUA și Israelului, inclusiv bombardamente aeriene și lovituri cu rachete și drone în mai multe zone din regiunea Golfului.

În plus, infrastructura energetică a Iranului ar fi suferit pagube semnificative, ceea ce agravează criza economică și politică din țară.

Influența lui Mojtaba Khamenei

Deși a rămas ani la rând în umbră, Mojtaba Khamenei este considerat una dintre cele mai influente figuri din cercul puterii iraniene.

El are legături puternice cu Garda Revoluționară Islamică (IRGC), organizația militară de elită a regimului, cunoscută pentru pozițiile sale dure.

Ascensiunea sa la cea mai înaltă funcție din stat este văzută de mulți observatori ca o schimbare majoră în mecanismul de conducere al Iranului.

Reacții internaționale dure

Numirea lui Mojtaba Khamenei a provocat reacții rapide și critice pe plan internațional.

Mai mulți oficiali occidentali și-au exprimat îngrijorarea față de evoluțiile de la Teheran. Fostul președinte american Donald Trump a comentat public situația, afirmând că noul lider al Iranului „nu va rezista mult fără aprobarea SUA.”

În același timp, oficiali israelieni au transmis avertismente severe, amenințând că orice persoană care ar încerca să continue linia politică a ayatollahului asasinat ar putea deveni o țintă.

O criză care poate destabiliza Iranul

Dacă rănirea lui Mojtaba Khamenei se confirmă oficial, analiștii avertizează că situația ar putea agrava criza de conducere din Iran.

Republica Islamică se confruntă deja cu presiuni externe intense, dar și cu nemulțumiri interne crescânde.

În aceste condiții, evoluțiile de la Teheran ar putea avea consecințe majore asupra stabilității politice a Iranului și asupra echilibrului geopolitic din Orientul Mijlociu.