Eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie 2025: Semnele zodiacale care vor resimți cel mai intens transformările

Ce înseamnă eclipsa de Lună în Pești din septembrie 2025

Eclipsele sunt considerate momente de destin, cu rol de resetare și redirecționare a drumului personal. Dacă o Lună Plină marchează încheierea unui ciclu, eclipsa de Lună amplifică de câteva ori acest efect, aducând revelații imposibil de ignorat. În astrologie, eclipsa de Lună în Pești de pe 7 septembrie 2025, la gradul 15, aduce cu sine emoții intense, treziri spirituale și necesitatea de a face diferența între realitate și iluzie, potrivit Parade.

Universul ne obligă să găsim un echilibru între compasiune și sacrificiu, între optimism și autoamăgire, între iubire și tendința de a ne pierde pe noi înșine în relații.

Zodiile cel mai afectate de eclipsa de Lună în Pești

Gemeni

Pentru Gemeni, eclipsa aduce claritate asupra sacrificiilor necesare pentru a-și construi viitorul pe care și-l doresc. Este momentul să renunțe la credințe emoționale vechi, care le frânează vindecarea și evoluția. Vor fi provocați să își înfrunte fricile legate de vizibilitate și asumarea rolului lor în societate. Intuiția și creativitatea devin aliați esențiali în atingerea succesului.

Fecioară

Eclipsa scoate la suprafață tipare nesănătoase în relații. Fecioarele realizează că dezvoltarea personală nu se face în izolare, ci în interacțiunea cu ceilalți. Vor conștientiza nevoia de a fi văzute, susținute și acceptate, dar și necesitatea unor limite mai ferme față de persoanele care le restricționează libertatea emoțională. Este timpul pentru sacrificii în modul de a se raporta la ceilalți, pentru a-și găsi liniștea interioară.

Săgetător

Această eclipsă îi confruntă pe Săgetători cu emoțiile reprimate și nevoile sufletești ascunse. În timp ce succesul și recunoașterea au fost prioritare, viața personală și legăturile intime au fost neglijate. Eclipsa le amintește că stabilitatea interioară, familia și comunitatea sunt vitale pentru echilibrul lor psihologic. Sacrificiile în carieră pot fi inevitabile, dar vor aduce vindecare și apropiere de cei dragi.

Pești

Fiind gazdele acestei eclipse, Peștii sunt cei mai afectați. Este momentul să lase în urmă identități, stiluri și credințe care nu le mai reflectă adevăratul sine. Practicarea iubirii de sine prin disciplină și autocunoaștere le va deschide noi oportunități. Universul le trasează un drum de transformare personală profundă, care necesită renunțarea la iluzii și la emoții care le sabotează imaginea de sine.

Eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie 2025 marchează un punct de cotitură pentru toată lumea, dar în special pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Este un moment cosmic al adevărurilor revelate, al desprinderii de trecut și al alinierii la o nouă direcție de viață.