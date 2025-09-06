Eclipsa de Lună Plină, 7 septembrie 2025. Cum afectează fiecare zodie

Sezonul Fecioarei ne arată cum să ne pregătim pentru a înfrunta neprevăzutul, în timp ce tranzitul lui Saturn în Berbec ne învață cum să ne găsim puterea. Î

Berbec

Această eclipsă în Pești îți va însenina starea de spirit și îți va arăta importanța căminului și a sprijinului celor dragi. Vei vedea cum potențialul tău începe să înflorească în următoarele săptămâni, iar capitolele vechi se vor încheia.

Începe să crezi în talentele și abilitățile tale. Saturn în acest semn te pregătește pentru următoarea fază a vieții tale, așa că preia controlul și prosperă. Această lunație vrea să fii încrezător, astfel încât să-ți poți îndeplini obiectivele în următoarele luni.

Taur

Cu energia la cote maxime în timpul acestei eclipse, vei primi idei noi pe care le poți pune în practică acum, când Mercur este în mers direct. Vor fi perioade în care ți se va cere răbdare, mai ales dacă lucrezi la un proiectcare se apropie de sfârșit.

Învață cum să prioritizezi ceea ce vrei să faci și să descoperi. Sezonul Fecioarei te învață, de asemenea, că draogstea ar putea fi un imbold fermecător deoarece te va face să te simți încrezător. Gestionarea timpului ar putea fi o salvare dacă ai tendința să te ocupi de prea multe proiecte simultan.

Gemeni

Cu energia eclipsei din această săptămână, ceva puternic din tine se va trezi și îți va oferi un sentiment de pace și armonie, în timp ce te străduiești să construiești ceva cu impact pentru viitorul tău. Acesta este momentul tău să preiei din nou controlul asupra reflectoarelor.

Acest tranzit va aduce oportunități de a experimenta succesul continuu. Este un sezon pentru a-ți sărbători realizările și a te mândri cu tine însuți. Realizările tale vor fi observate. Totuși, dacă vrei să începi ceva nou, ar trebui să aștepți până la următoarea Lună Nouă.

Rac

Credzi sau nu, există multă încredere asociată cu această energie.. Sezonul eclipselor este aici pentru a-ți arăta ce nu mai funcționează și ce trebuie schimbat. Tranzitele din această săptămână îți oferă baza necesară pentru a-ți transforma visele în realitate.

Cu această îndrumare, este posibil să experimentezi o perioadă în care creșterea personală este evidențiată. Alege o carte bună, începe un curs sau învață de la alții.

Leu

Această eclipsă de Pești va aduce o mulțime de schimbări neașteptate care vor avea un impact direct asupra finanțelor tale. Fii metodic, concentrează-te pe planuri de acțiune și nu lăsa ochelarii roz să te domine. Sezonul eclipselor înseamnă obiceiuri noi și pozitive care ne ajută să creștem. Obiceiurile negative de cheltuieli s-ar putea schimba pe măsură ce te concentrezi mai mult pe autoperfecționare.

Sezonul Fecioarei îți arată cum să fii mai practic și să stabilești un plan pentru succes continuu în următoarele luni.

Fecioară

Dragostea și prieteniile vor fi o parte semnificativă a poveștii tale în timpul acestui ciclu de eclipse. Dacă nu ai fost la fel de atent în alegerea prietenilor sau partenerilor, eclipsa îți va aduce acest lucru în atenție. În plus, Saturn face destul de greu să ignori mesajul.

Un nou început pentru conectarea cu ceilalți te așteaptă, iar această eclipsă te învață să fii pretențios cu oamenii pe care îi întâlnești. În iubire, nu-ți oferi inima nimănui și menține-ți standardele înalte.

Balanță

A-ți acorda prioritate a fost o temă încă de la tranzitul lui Saturn în Berbec, iar această eclipsă de Pești va repeta mesajele încă o dată. Dezvoltarea unei relații mai puternice cu tine însuți îți va permite să creezi legături mai profunde cu ceilalți.

Energia eclipsei te va învăța cum să lucrezi mai bine cu ceilalți, atâta timp cât ești dispus să-i asculți. Acum, că Mercur se află în semnul exaltat al Fecioarei, vei înțelege mai bine la ce ar trebui să lucrezi în comunicarea ta în viitor.

Scorpion

Această eclipsă de Pești aduce o energie superbă pentru semnele de apă ca tine, Scorpion. Evidențiază talentele pe care le ai și ceea ce poți construi în viitor. Poate fi un tranzit triumfător, mai ales cu Saturn și Jupiter oferindu-ți mult sprijin și încredere în sine.

Poți utiliza acest tranzit pentru a te concentra pe energia de împământare, fie în carieră, fie în relații. În orice caz, vei străluci mai tare ca niciodată cu Venus în Leu. Acest tranzit îți permite să vezi cât de magnetic poți fi atât în ​​poziții de conducere, cât și în domeniul iubirii.

Săgetător

Deși o mare parte din energia ta este concentrată pe casă și familie, eclipsa te poate face să te gândești la ce ai vrea să construiești în acest sezon. Deși pot exista tensiuni în viața ta profesională, ți se oferă instrumentele esențiale care te vor ajuta să revii la a fi cel mai bun. A ajunge în vârf poate fi ușor dar a rămâne numărul 1 necesită efort.

Energia Fecioarei îți va arăta magia pe care o poți crea pentru tine, atâta timp cât nu pierzi din vedere premiul. Venus în Leu îți sporește încrederea și îți oferă progrese în gândire.

Capricorn

Implicarea mai mare în munca pe care ai făcut-o poate fi o manifestare a tranzitului. Energia eclipsei te va ajuta să te conectezi cu muzele tale. Scriitorii ar putea găsi inspirația pentru a termina un capitol care i-a ținut în impas, în timp ce artiștii ar putea descoperi o nouă tehnică care le poate amplifica munca.

Dacă te îndoiești de ceea ce ai produs sau de abilitățile tale, s-ar putea să te surprinzi pe termen lung. Sezonul Fecioarei aprinde și alimentează ideile tale pentru a le lăsa să se înalțe. Nu te teme să cercetezi și să faci mai multe editări.

Vărsător

Eclipsa lunară în Pești va trezi o nouă dragoste pentru rutinele pe care le ai. Sezonul Fecioară îți permite să te reconectezi cu programul tău. Aceasta poate fi o perioadă în care te trezești mai devreme pentru a-ți urmări sarcinile sau pentru a-ți face mai mult timp pentru hobby-urile tale. În acest moment, ai ocazia să te concentrezi asupra lucrurilor care îți aduc fericire, așa că încorporarea momentelor de bucurie va fi esențială.

Pești

Eclipsa lunară în zodia ta este începutul a ceva puternic,. Îți aduce motivația la noi culmi și s-ar putea să experimentezi energie romantică nostalgică. Învață din trecut și aplică aceste lecții în prezent. Din fericire, Saturn este din nou în zodia ta, arătându-ți domeniile din viața ta în care trebuie să faci schimbări sau să-ți îmbunătățești comunicarea.

Eclipsa îți va afecta atât relațiile sociale, cât și cariera. Acesta este un moment potrivit pentru a face schimbări, dacă sunt necesare, potrivit yourtango.com.