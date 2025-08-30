Favoriții lunii: Eclipsele din septembrie 2025 aduc noroc uriaș pentru 5 zodii

Luna începe intens, cu Saturn care reintră în Pești pe 1 septembrie, reluând o poveste începută în urmă cu câțiva ani. Pe 2 septembrie, Mercur intră în Fecioară, poziție excelentă pentru comunicare, logică și luarea deciziilor.

Pe 7 septembrie, avem Luna Plină în Pești și o eclipsă parțială de Lună, care marchează noi lecții karmice. Ulterior, Mercur se mută în Balanță (18 septembrie), Venus intră în Fecioară (19 septembrie), iar pe 21 septembrie, Luna Nouă în Fecioară ne îndeamnă să prioritizăm grija de sine. Pe 22 septembrie, Marte intră în Scorpion, aducând energie vibrantă și putere de regenerare.

Iată care sunt cele 5 zodii favorizate de aceste tranzite astrologice și cum le influențează horoscopul din septembrie 2025:

♍ Fecioara

Fecioara va străluci în septembrie. Saturn în Pești (1 septembrie) activează sectorul relațiilor, aducând lecții despre încredere și autocritică.

Pe 7 septembrie, eclipsa de Lună în Pești te face să reflectezi asupra realizărilor din ultimul an și asupra visurilor abandonate. Dragostea poate reveni în prim-plan.

Mercur intră în Balanță pe 18 septembrie, deschizând oportunități financiare, iar Venus în Fecioară (19 septembrie) îți crește magnetismul personal și te inspiră să investești în tine.

Luna Nouă din 21 septembrie marchează un nou început pentru tine, iar Marte în Scorpion (22 septembrie) îți amplifică creativitatea și curajul.

♓ Peștii

Pentru Pești, septembrie 2025 aduce o transformare profundă. Saturn revine în semnul tău (1 septembrie), cerând maturizare și responsabilitate.

Pe 7 septembrie, Luna Plină și eclipsa în Pești închid un capitol important din viața ta. Sprijinul celor dragi va fi esențial.

Venus în Fecioară (19 septembrie) aduce echilibru și armonie în relații. Vei fi mai popular și mai dorit în cercurile sociale.

Pe 22 septembrie, Marte în Scorpion îți aduce curaj financiar și ambiție. E momentul să acționezi pentru a-ți atinge obiectivele.

♑ Capricornul

Capricornii primesc un impuls de energie pozitivă. Saturn (guvernatorul tău) intră în Pești pe 1 septembrie, favorizând studiul și aprofundarea cunoștințelor.

Eclipsa de Lună din 7 septembrie îți aduce noi lecții, iar Mercur în Balanță (18 septembrie) îți oferă idei creative în carieră.

Venus în Fecioară (19 septembrie) te inspiră să îți extinzi orizonturile, iar Luna Nouă în Fecioară (21 septembrie) te ajută să adopți o nouă filozofie de viață.

Marte în Scorpion (22 septembrie) schimbă rutina zilnică, oferindu-ți energie pentru a-ți organiza mai bine timpul.

♉ Taurul

Pentru Tauri, septembrie 2025 este luna iubirii și a relațiilor. Saturn în Pești (1 septembrie) și eclipsa de pe 7 septembrie aduc reevaluarea prieteniilor și a legăturilor din trecut.

Mercur în Balanță (18 septembrie) aduce vești financiare neașteptate, iar Venus în Fecioară (19 septembrie) îți aduce șanse de flirt și romantism.

Pe 21 septembrie, Luna Nouă în Fecioară îți clarifică ce îți dorești de la partener. Marte în Scorpion (22 septembrie) intensifică pasiunea și chimia în cuplu.

♏ Scorpionul

Scorpionii intră în centrul atenției. La începutul lunii, Venus în Leu îți aduce apreciere profesională.

Eclipsa din 7 septembrie aduce claritate în viața sentimentală. Mercur în Balanță (18 septembrie) îți activează introspecția, iar Venus în Fecioară (19 septembrie) îți dă energie creativă și dorință de exprimare.

Marte intră în Scorpion pe 22 septembrie, dându-ți forță, determinare și carismă. Tot ce începi acum poate deveni o mare reușită în următoarele luni.