Februarie magic pentru 3 zodii chinezești: relații, succes și energie bună

Energia acestei luni favorizează întâlnirea cu parteneri valoroși – fie în plan profesional, fie în dragoste. Însă succesul nu vine întâmplător. Februarie este despre eliminarea blocajelor, curățarea energiilor negative și alinierea dorințelor reale cu nevoile autentice. Cu cât ești mai clar cu tine, cu atât atragi mai ușor norocul.

Pentru aceste trei zodii, luna februarie devine un teren fertil pentru construirea unei vieți mai stabile, mai împlinite și mai armonioase.

Dragon

Dragonul este una dintre cele mai norocoase zodii chinezești în februarie 2026, mai ales în plan relațional. Zilele-cheie pentru tine sunt 5, 11, 19 și 23 februarie.

Deși ești o zodie de energie Yang, obișnuită să alerge după ceea ce își dorește, luna aceasta vine cu o lecție diferită: nu forța lucrurile. Până pe 17 februarie, energia Yin domină, iar urmărirea obsesivă a unui scop poate avea efect invers.

11 februarie este ideală pentru întâlniri romantice, reluarea activității pe aplicații de dating sau discuții importante cu mentori și consultanți.

23 februarie favorizează cuplurile și parteneriatele de afaceri – este o zi excelentă pentru clarificări, împăcări și decizii comune.

Truc pentru noroc: poartă o brățară cu fir roșu sau ține o monedă aurie în portofel.

Capră (Oaie)

Pentru Capră, luna februarie 2026 este despre susținere emoțională, validare și claritate interioară. Zilele tale norocoase sunt 5, 10, 14, 25 și 26 februarie.

5 februarie aduce recunoaștere, complimente și o creștere vizibilă a încrederii în sine.

În jurul datei de 9 februarie, pot apărea critici sau refuzuri — nu le lua personal. Ele îți arată unde nu mai merită să investești energie.

14 februarie poate aduce un eveniment major: o schimbare importantă într-o relație sau chiar o întâlnire cu potențial pe termen lung.

Truc pentru noroc: pune o frunză de dafin în portofel pentru a amplifica energia pozitivă.

Maimuță

Pentru Maimuță, februarie 2026 cere echilibru și mai multă seriozitate în interacțiuni. Zilele favorabile sunt 5, 8, 16 și 20 februarie.

Deși ești sociabilă și carismatică, luna aceasta este important să nu fugi după atenție. Lasă-i pe ceilalți să iasă în față și observă cu atenție ce se construiește în jurul tău.

În preajma datei de 16 februarie, pot apărea semnale confuze în relații — evită deciziile definitive.

Curățenia în casă și eliminarea obiectelor legate de relații din trecut te ajută să faci loc noului.

După 17 februarie, energia se schimbă în favoarea ta. Relațiile încep să se stabilizeze, iar oportunitățile apar mai clar.

Truc pentru noroc: creează un „colț al iubirii” în locuință, cu obiecte simbolice (inele, perechi, elemente decorative în doi).