Neptun Retrograd aduce vești excelente pentru 3 zodii, pe 1 decembrie 2025

Neptun retrograd scoate adevărurile ascunse la suprafață, dizolvă iluziile și confuziile și îndepărtează tot ce consumă energia emoțională. Pe măsură ce retrogradarea își atinge punctul culminant, ne oferă un fel de „resetare spirituală”.

Această perioadă aduce claritate, sinceritate emoțională și reconectare cu propriile dorințe reale, readucând în viața celor trei zodii o lumină pe care o credeau pierdută. Adevărul este că fericirea nu dispăruse niciodată — doar aștepta momentul potrivit să revină.

Odată cu prima zi a lunii decembrie, începe procesul de recăpătare a bucuriei. E curat, autentic și, sincer, era timpul. Nu încheiem anul fără un strop de magie în suflet.

1. Rac

Neptun retrograd îți aduce o înțelegere profundă asupra fricilor și grijilor din ultima perioadă, iar asta te eliberează instantaneu. Ce ți se părea o povară greu de dus începe să capete sens, ritm, liniște.

Pe 1 decembrie, o stare de calm se strecoară în viața ta. Rutina obositoare se estompează, iar tu simți, în sfârșit, că revii la cine ești cu adevărat.

Fericirea se întoarce discret, dar puternic, iar de data asta nu o mai respingi. Îi recunoști valoarea și o hrănești cu grijă. Știi că este o binecuvântare — și o primești ca atare.

2. Scorpion

Neptun retrograd îndepărtează ceața emoțională care te-a urmărit în ultimele luni. E normal ca finalul de an să te facă să pierzi perspectiva, dar acum lucrurile încep să se limpezească.

Pe 1 decembrie, realizezi exact ce nu funcționa în viața ta — și de ce. Pentru prima dată după mult timp, te simți destul de puternic ca să înfrunți adevărul și să pui punct acolo unde trebuie.

Nu e un proces agresiv, ci unul plin de maturitate. Vrei să te simți bine din nou și acționezi în consecință.

Fericirea revine prin sinceritate, acceptare și încredere în propriile decizii. Nu mai ești blocat — și nici nu vei mai fi. Pornești într-o nouă direcție cu determinare.

3. Pești

Pentru tine, Pește, Neptun retrograd este ca o trezire. Te reconectezi cu visele tale, cu speranțele pe care le-ai îngropat în perioade mai grele. Tu ai mereu lumină în suflet, dar uneori o acoperi singur cu gânduri negative.

Pe 1 decembrie, ceva se clarifică într-un mod care îți luminează întreaga perspectivă. Vezi cu ochii tăi că multe dintre fricile tale erau doar scenarii mentale — și asta înseamnă că tot tu le poți vindeca.

Și o faci.

Lași bucuria să revină, fără să o mai sabotezi. O accepți, o chemi, o trăiești. Această retrogradare este pentru tine o schimbare radicală în modul în care îți privești viața.

Începi luna decembrie cu sufletul mai ușor decât a fost tot anul.