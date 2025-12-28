Berceni Arena va găzdui în ianuarie Campionatul Mondial de Hockei U20. Biletele sunt deja disponibile online

Biletele pentru meciurile sunt deja disponibile online. Este vorba despre meciurile disputate de echipele masculine, Divizia II, grupa A. Meciurile se vor disputa în perioada 4 - 10 ianuarie. Cei interesați pot accesa site-ul arenei berceniarena.ro pentru a achiziționa biletele online.

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de Hockei U20

4 ianuarie 2026

Croația - Coreea de Sud 12:30 – 14:30;

Spania - Marea Britanie 16:30 – 18:30;

România - China 19:30 – 21:30.

5 ianuarie 2026

Coreea de Sud - Marea Britanie 12:30 – 14:30;

China - Spania 16:30 – 18:30;

România - Croația 19:30 – 21:30.

7 ianuarie 2026

Coreea de Sud - China 12:30 – 14:30;

Croația - Marea Britanie 16:30 – 18:30;

România - Spania 19:30 – 21:30.

8 ianuarie 2026

China - Croația 12:30 – 14:30;

Spania - Coreea de Sud 16:30 – 18:30;

Marea Britanie - România 19:30 – 21:30.

10 ianuarie 2026

Marea Britanie - China 12:30 – 14:30;

Croația - Spania 16:30 – 18:30;

Coreea de Sud - România 19:30 – 21:30.

Berceni Arena este o investiție de aproximativ 10 milioane de euro, finanțată din bugetul local și cel de stat, reprezentând primul patinoar olimpic modern construit în București în ultimii 70 de ani. A fost inaugurat în august 2024 și este dotat cu facilități pentru sporturile pe gheață și spectacole.