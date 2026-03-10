Fără retragerea trupelor ruse, reintegrarea Transnistriei este imposibilă, spune Maia Sandu

Într-un interviu acordat luni jurnaliștilor estonieni, președinta Republicii Moldova a vorbit despre securitatea regională, parcursul european al Republicii Moldova și reformele interne necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană.

„Pentru noi, integrarea în Uniunea Europeană este o strategie de supraviețuire ca democrație. Ucraina și Moldova se confruntă cu agresiunea Rusiei, iar apartenența la familia europeană este o modalitate de a ne păstra independența, securitatea și stabilitatea”, a spus Sandu, citată de ERR News.

Șefa statului a subliniat că Rusia reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru Republica Moldova: „Cea mai mare provocare este presiunea externă din partea Rusiei, dar și dificultățile interne legate de reformarea sistemului judiciar”.

În ceea ce privește procesul de integrare europeană, Sandu a explicat că autoritățile de la Chișinău încearcă să accelereze reformele interne. „Implementăm reforme, consolidăm independența sistemului judiciar, luptăm împotriva corupției și creăm condiții pentru atragerea investițiilor”, a afirmat ea.

Președinta Moldovei a menționat că există și încercări de apropiere economică între cele două maluri ale Nistrului. „Lucrăm la integrarea economică și fiscală cu Transnistria, însă principalul obstacol este prezența trupelor ruse pe teritoriul nostru”, a spus Sandu. Ea a explicat că autoritățile analizează o abordare graduală pentru rezolvarea conflictului transnistrean: „Analizăm o abordare în etape - mai întâi integrarea malului drept al țării, zona controlată de autoritățile de la Chișinău, în Uniunea Europeană, iar apoi reintegrarea treptată a Transnistriei”.

Sandu a insistat că decizia privind viitorul regiunii separatiste nu trebuie să depindă de Moscova. „Decizia nu ar trebui să depindă de Moscova, deoarece fără retragerea trupelor ruse reintegrarea completă este imposibilă”, a afirmat ea.

Maia Sandu a vorbit și despre rolul pe care îl joacă Estonia în susținerea parcursului european al Republicii Moldova. „Estonia înțelege amenințările venite din partea Rusiei mai bine decât multe alte țări și sprijină activ parcursul european al Moldovei. Acest lucru este deosebit de important pentru statele mici, care trebuie să facă parte dintr-o familie de state ce împărtășesc valorile democrației, drepturilor omului și respectului pentru frontiere”, a spus președinta Moldovei.

