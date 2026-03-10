Singurul truc care ar putea ajuta la slăbit

Așadar, avem tendința să consumăm mai multe calorii și să ne mișcăm mai puțin când temperaturile sunt mai scăzute. Este o moștenire biologică din perioada preindustrială, când corpurile noastre s-au adaptat la resursele alimentare limitate stocând grăsime ca sursă de energie pentru iarnă. Pentru mulți dintre noi, însă, această penurie nu mai reprezintă o problemă. Datorită inovațiilor precum refrigerarea, transportul intercontinental și ofertele de tipul „trei la preț de două” pentru gustările de petrecere, iarna a devenit – dacă se poate spune așa – o perioadă nu de insuficiență calorică, ci de exces delicios.

Acesta este și unul dintre motivele pentru care este atât de greu să menținem regimurile de slăbire în timpul iernii. Corpurile noastre se revoltă împotriva pierderii bruște de calorii, crescându-ne pofta de mâncare sau reducând în mod subtil consumul de energie, fără ca noi să observăm. Dar dacă aveți câteva kilograme în plus după o sezon rece în care v-ați răsfățat, s-ar putea să existe o soluție surprinzătoare: poate că trebuie doar să purtăm câteva kilograme în plus.

În 2025, cercetătorii au studiat vestele cu greutăți ca metodă de a ajuta oamenii să slăbească. Dacă nu sunteți familiarizați cu acest concept, o vestă cu greutăți este exact ceea ce pare: o vestă purtată pe corp, cu buzunare pentru greutăți subțiri care pot fi adăugate sau scoase. Când sunt încărcate, vestele pot cântări între 3 și 30 kg – uneori chiar mai mult, dacă nu te deranjează să arăți ca un robot blindat. Un mic studiu, publicat în International Journal of Obesity, a urmărit un grup de persoane obeze pe parcursul a doi ani. Acestea au fost împărțite în două grupuri: unul a urmat o dietă hipocalorică timp de șase luni, iar celălalt grup a făcut la fel, dar a purtat și o vestă cu greutăți timp de 10 ore pe zi. Ambele grupuri au slăbit în primele șase luni. Dar, după doi ani de studiu, ambele grupuri au recuperat greutatea pierdută – efectul yo-yo clasic pe care mulți dintre noi îl cunoaștem prea bine. Aici însă lucrurile devin interesante.

Grupul care a urmat doar restricția calorică a recuperat toată greutatea pierdută. Grupul care a purtat o vestă cu greutăți în primele șase luni a recuperat doar jumătate din greutate. De ce? Oamenii de știință au descoperit că rata metabolică în repaus (RMR) – numărul de calorii pe care corpul le arde pentru a îndeplini funcții de bază, cum ar fi mișcarea și respirația – a crescut.

„Deoarece se știe că scăderea RMR după pierderea în greutate favorizează recâștigarea greutății, menținerea RMR a ajutat probabil participanții să-și mențină greutatea corporală mai mică”, spune prof. Kristen Beavers, cercetător în domeniul sănătății și exercițiilor fizice la Universitatea Wake Forest din SUA, coautor al articolului. „Persoanele care au menținut un RMR mai ridicat au avut tendința de a-și menține mai mult din greutatea pierdută”.

Studiul se adaugă unui număr tot mai mare de cercetări privind modul în care antrenamentul de rezistență, cum ar fi ridicarea greutăților sau efectuarea de exerciții cu greutatea corpului, cum ar fi genuflexiunile, poate fi o modalitate eficientă de a slăbi pe termen lung.

Vestele cu greutăți nu sunt diferite; ele pur și simplu cresc consumul de energie al corpului pe măsură ce vă mișcați.

„Când se adaugă greutate suplimentară corpului, mușchii, oasele și sistemul cardiovascular lucrează mai intens pentru a efectua aceleași activități, cum ar fi mersul pe jos sau urcatul scărilor”, spune Beavers. „Acest efort crescut mărește costul energetic total al mișcării, ducând la o ardere mai mare de calorii fără a schimba neapărat tipul sau durata activității.

„Sarcina suplimentară oferă, de asemenea, o formă de antrenament de rezistență, care poate crește masa musculară și forța în timp. Deoarece țesutul muscular arde mai multe calorii în repaus decât țesutul adipos, menținerea sau creșterea masei musculare poate crește rata metabolică în repaus, ceea ce contribuie, de asemenea, la pierderea în greutate”.

Dacă vă gândiți să vă antrenați intens în noul an, Beavers are câteva recomandări. În primul rând, majoritatea oamenilor consideră că vestele cu greutăți sunt confortabile odată ce se obișnuiesc cu ele, dar ea spune că este bine să creșteți greutatea treptat. Fiți atenți la schimbările de postură, pentru a evita disconfortul sau accidentările.

De asemenea, trebuie să vă asigurați că vesta este suficient de grea. „Pe baza literaturii actuale, purtarea unei greutăți de aproximativ 8-10% din greutatea corporală pare necesară pentru a afecta în mod semnificativ echilibrul energetic și reglarea greutății”, spune Beavers. Depinde, de asemenea, de cât timp o veți purta și dacă stați jos sau alergați.

Există deja dovezi privind eficacitatea vestelor cu greutăți în pierderea în greutate, dar cercetătorii studiază și efectele promițătoare pe care le pot avea asupra sănătății oaselor și a sistemului cardiovascular. Cu alte cuvinte, acesta ar putea fi un dispozitiv purtabil care vă îmbunătățește cu siguranță sănătatea.

