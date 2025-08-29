x close
de Andreea Tiron    |    29 Aug 2025   •   13:00
Horoscop de weekend, 30–31 august 2025: Răsturnări de situație în dragoste pentru Gemeni și ocazii financiare pentru Pești
Conform previziunilor astrologice pentru perioada 30–31 august 2025, retrogradarea lui Saturn în Pești aduce momente de introspecție, responsabilitate și creștere personală. De asemenea, sextilul dintre Venus și Uranus poate aduce soluții romantice neașteptate și impulsuri creative, avantajoase în planuri romantice sau financiare.

Weekendul pentru fiecare zodie: previziuni pe capitole

Berbec

  • Dragoste: Venus în Leu activează farmecul personal. Este un weekend excelent pentru flirt sau pentru a aprofunda o relație.

  • Bani: Posibil să apară oportunități financiare – fii deschis la propuneri neașteptate.

  • Sănătate: Energia e ridicată, dar gestioneaz-o cu echilibru.

Taur

Gemeni

  • Dragoste: Răsturnări de situație în plan sentimental – fii pregătit(ă) pentru schimbare.

  • Bani: Poți primi ajutor neașteptat sau ocazii favorabile.

  • Sănătate: Conectează-te cu cei dragi pentru echilibru emoțional.

Rac

  • Dragoste: Echilibrul în familie îți încarcă bateriile.

  • Bani: Poți face îmbunătățiri financiare importante.

  • Sănătate: Energia este bună – continuă rutina benefică.

Leu

  • Dragoste: Relațiile sunt armonioase și pline de romantism.

  • Bani: Pot apărea schimbări surprinzătoare sau oportunități profitabile.

  • Sănătate: Ai grijă la suprasolicitare – ai nevoie și de odihnă.

Fecioară

  • Dragoste: Comunicarea sinceră întărește conexiuni.

  • Bani: Deschidere spre învățare și oportunități dezvoltă șanse financiare.

  • Sănătate: Nu ignora stresul – lucrează pentru echilibru emoțional.

Balanță

  • Dragoste: Posibilități creative care aduc apreciere din partea celorlalți.

  • Bani: Recompense în urma exprimării ideilor – fii deschis la expunere.

  • Sănătate: Menține armonia cu activități creative și relaxante.

Scorpion

  • Dragoste: Apelează la intuiție în comunicarea cu ceilalți.

  • Bani: Poți remedia probleme vechi sau gestiona mai eficient resursele.

  • Sănătate: Bucură-te de rutina zilnică și creativitate.

Săgetător

  • Dragoste: Impresionezi cu idei noi – fii deschis la dialog.

  • Bani: Comunici cu pasiune – poate deschide uși profesionale sau financiare.

  • Sănătate: Energie schimbătoare – revino la ritm constant.

Capricorn

  • Dragoste: Stabilitate emoțională și sprijin din familie.

  • Bani: Relaxare financiară – este o perioadă de echilibru.

  • Sănătate: Efortul este intens – încarcă-te cu relaxare.

Vărsător

  • Dragoste: Relațiile se întăresc prin conexiuni autentice.

  • Bani: Idei inovatoare în monetizare pot da roade.

  • Sănătate: Eliberează-te de negativitate și caută echilibru.

Pești

  • Dragoste: Te simți conectat sufletește – dragostea apare în mod natural.

  • Bani: Ocazii financiare pot apărea – rămâi deschis la schimbare.

  • Sănătate: Fii atent la echilibrul mental – relaxarea te ajută.

