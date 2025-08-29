Jurnalul.ro › Horoscop › Horoscop de weekend, 30–31 august 2025: Răsturnări de situație în dragoste pentru Gemeni și ocazii financiare pentru Pești Horoscop de weekend, 30–31 august 2025: Răsturnări de situație în dragoste pentru Gemeni și ocazii financiare pentru Pești

Sursa foto: Jurnalul

Conform previziunilor astrologice pentru perioada 30–31 august 2025, retrogradarea lui Saturn în Pești aduce momente de introspecție, responsabilitate și creștere personală. De asemenea, sextilul dintre Venus și Uranus poate aduce soluții romantice neașteptate și impulsuri creative, avantajoase în planuri romantice sau financiare.