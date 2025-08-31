După 31 august 2025, patru zodii încep o nouă viață: liniște, vindecare și putere interioară

Taur – Eliberarea de atașamente toxice

Taurul realizează că a rămas prea mult timp prins într-un obicei sau atașament care îi aduce mai multă durere decât bucurie. Tranzitul Mercur–Chiron îi arată clar că este momentul pentru un gest de curaj: ruperea lanțului. Fie că este vorba de o relație, fie de dependența de rețelele sociale și negativitatea lor, Taurul înțelege că libertatea aduce liniște și că renunțarea este, de fapt, un pas spre fericire.

Gemeni – Lecții prețioase din partea celor apropiați

De obicei greu de convins și reticent la critici, Gemenii descoperă în această perioadă că sfaturile celor dragi sunt o adevărată binecuvântare. Mercur în trigon cu Chiron îi ajută să își lase ego-ul deoparte și să înțeleagă că nu sunt singuri în viață. Ascultându-i pe cei care îi iubesc, vor descoperi noi perspective și soluții care le fac drumul mai ușor și mai clar.

Fecioară – Ruperea legăturilor cu trecutul

Fecioarele au tendința de a-și defini identitatea prin amintiri și experiențe dureroase, dar acest tranzit le transmite un mesaj clar: nu mai datorează nimic trecutului. Mercur trigon Chiron le deschide poarta spre vindecare și le încurajează să lase în urmă povara vechilor răni. Prezentul este singura realitate care contează, iar pentru Fecioară, pacea interioară devine o alegere conștientă.

Capricorn – Învățătura blândeții față de sine

Pentru Capricorn, ziua de 31 august marchează începutul unei etape de autocunoaștere și îngăduință. Perfecționist și exigent, acest semn de pământ înțelege acum că a-și oferi pauze și momente de liniște nu înseamnă renunțare la excelență. Mercur trigon Chiron aduce conștientizarea că viața este echilibru între efort și odihnă, iar vindecarea, pacea și fericirea sunt daruri pe care merită să și le ofere, potrivit Your Tango.