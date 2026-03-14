Horoscop financiar: 3 zodii pot câștiga mult în săptămâna 16–22 martie 2026

Cea mai mare parte a lunii martie a fost influențată de Mercur retrograd, perioadă care a cerut răbdare și reflecție în plan financiar. Însă lucrurile se schimbă odată cu revenirea lui Mercur în mișcare directă pe 20 martie, moment care aduce claritate și deschide calea unor noi oportunități.

În aceeași zi începe și sezonul Berbecului, o perioadă marcată de energie, curaj și dorința de a merge înainte. Această combinație astrală poate aduce decizii importante legate de carieră, investiții sau venituri suplimentare.

Potrivit astrologilor, trei zodii se pot bucura de cele mai mari câștiguri în această săptămână.

Vărsător

Pentru Vărsători, Luna Nouă în Pești din 18 martie marchează începutul unei noi etape în plan financiar. Este prima Lună Nouă din sectorul banilor care nu mai este influențată de energiile restrictive ale lui Saturn și Neptun, ceea ce aduce claritate și libertate de acțiune.

Această perioadă le oferă Vărsătorilor ocazia de a schimba modul în care își gestionează finanțele și de a începe proiecte care le pot crește veniturile.

Este un moment favorabil pentru:

noi surse de venit

investiții inspirate

planuri pe termen lung legate de stabilitatea financiară

Astrologii recomandă Vărsătorilor să privească imaginea de ansamblu și să își definească clar obiectivele financiare.

Pești

Pentru Pești, săptămâna aduce oportunități de creștere a veniturilor, mai ales după 20 martie, când începe sezonul Berbecului.

Această energie îi încurajează să facă schimbări importante în carieră sau să își asume riscuri calculate pentru a-și îmbunătăți situația financiară.

Saturn și Neptun îi susțin în acest proces, iar astrologii spun că Peștii se pregătesc de mult timp pentru această etapă. Visurile lor legate de stabilitate financiară pot începe acum să devină realitate.

Totuși, este important să analizeze atent fiecare oportunitate și să nu accepte prima ofertă care apare.

Gemeni

Pentru Gemeni, revenirea lui Mercur în mers direct pe 20 martie poate aduce un impuls major în carieră și în plan financiar.

Mercur este planeta care guvernează această zodie, iar schimbarea direcției sale le oferă Gemenilor claritate și curaj pentru a face pași importanți.

Este o perioadă favorabilă pentru:

schimbări profesionale

negocieri salariale

cereri de mărire de salariu

noi proiecte sau colaborări

Astrologii spun că succesul financiar vine ca rezultat al eforturilor depuse în ultimii ani, iar această săptămână poate marca începutul unei perioade de prosperitate.