Prieteniile scrise în stele: 5 zodii care își întâlnesc „sufletul-pereche” în prietenie între 17 ianuarie și 10 februarie

Tranzitul lui Venus în Vărsător schimbă destine: cine sunt zodiile favorizate în prietenie

Prieteniile nu sunt întâmplătoare, iar unele dintre cele mai importante legături din viața noastră sunt influențate de mișcările astrelor. Între 17 ianuarie și 10 februarie, Venus traversează excentricul și unificatorul Vărsător, un tranzit care favorizează conexiunile autentice, întâlnirile karmice și prieteniile sortite. Cinci zodii au șanse mari să lege relații plutonice cu adevărat speciale. Descoperă dacă te numeri printre ele și unde îți poți întâlni următorul prieten de suflet.

♈ Berbec

Odată cu intrarea lui Venus în Vărsător, vizibilitatea ta crește considerabil, mai ales în mediul online. Postările tale atrag atenția, reacțiile sunt pozitive, iar interacțiunile virtuale pot deveni surprinzător de profunde. O conversație banală în DM se poate transforma rapid într-o prietenie care pare să dureze de o viață.

Fii prudent cu informațiile personale, dar nu evita conexiunile spontane. Și în viața reală, la evenimente sau adunări mari, Universul te poate aduce față în față cu cineva care îți va deveni aliat pe termen lung. Prietenia potrivită apare exact când te aștepți mai puțin.

♊ Gemeni

Pentru tine, conexiunile reale se bazează pe compatibilitate intelectuală. Tranzitul lui Venus prin Vărsător îți activează Casa a 9-a – zona cunoașterii, spiritualității și explorării. Ai șanse mari să întâlnești o persoană specială într-un curs, într-un context educațional, într-o călătorie sau în timpul unei activități cu tentă spirituală.

Legătura se formează instantaneu, cu o chimie mentală puternică și conversații care îți deschid orizonturile. Această prietenie te stimulează, te provoacă și te face să te întrebi cum de nu a apărut mai devreme în viața ta.

♍ Fecioară

Rutina zilnică capătă o cu totul altă culoare. La locul de muncă, se conturează o prietenie importantă – poate cu un coleg nou, un transfer sau cineva cu care nu ai interacționat până acum. Această conexiune îți oferă sprijin, loialitate și sentimentul că nu mai duci totul de unul singur.

Relația pornește profesional, dar evoluează rapid într-o prietenie sinceră. Dacă lucrezi pe cont propriu, ai șanse mari să te apropii de un colaborator sau freelancer. Venus în Vărsător îți aduce nu doar eficiență, ci și bucurie în activitățile de zi cu zi.

♎ Balanță

Pasiunile comune sunt cheia noilor tale prietenii. Participarea la activități recreative – sport, dans, artă sau creație – te poate pune în contact cu persoane care rezonează profund cu tine. Legătura se construiește natural, pornind de la interese comune.

Pentru unii nativi Balanță, prietenia poate lua o turnură romantică. Casa guvernată de Vărsător favorizează scânteile sentimentale, iar Venus, planeta iubirii, amplifică atracția. Indiferent de forma pe care o ia, această relație are potențial de durată.

♐ Săgetător

Chiar dacă ești mereu pe drumuri, de această dată Universul te invită să descoperi conexiuni speciale aproape de casă. În cartier, la cafeneaua preferată sau în interacțiuni cotidiene, poți întâlni oameni care îți vor deveni prieteni de bază, potrivit Collective World.

O conversație spontană se poate transforma într-o legătură profundă, bazată pe valori comune și viziuni asemănătoare asupra vieții. Avantajul? Acești prieteni vor fi mereu aproape, gata să îți ofere sprijin și companie atunci când ai nevoie.