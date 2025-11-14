Zodiile care suferă cel mai mult iarna: cum afectează frigul și lipsa de soare starea lor emoțională

Zodiile care simt cel mai greu venirea iernii

Tranziția către iarnă este adesea un moment de reflecție și transformare interioară. Este perioada în care tragem linie peste experiențele trecute și privim spre viitor. Însă, pentru mulți, sezonul rece aduce și o latură mai întunecată — anxietate, singurătate și stres accentuat, cauzate de nopțile lungi, lipsa luminii solare și timpul limitat petrecut în aer liber, potrivit Collective World.

Deși depresia sezonieră poate afecta pe oricine, astrologii spun că anumite zodii sunt mult mai vulnerabile în fața iernii, simțind mai intens greutatea frigului și a izolării.

♈ Berbec – energia blocată de frig

Pentru Berbec, un semn dominat de acțiune și dinamism, iarna este o adevărată provocare. Activitățile în aer liber se reduc, iar rutina de interior îl face să se simtă captiv. Privind lumea de la fereastră, nativul Berbec poate experimenta plictiseală, stagnare mentală și chiar sentimente de claustrofobie sau izolare.

♋ Rac – sensibil la emoțiile sezonului rece

Empaticul Rac resimte profund energia celor din jur, iar iarna, cu atmosfera sa melancolică, îl poate afecta intens. Deși încearcă să-i înveselească pe cei dragi, în interiorul său simte tristețe și dorința de a evada din această perioadă gri. În aceste luni, Racul visează la primăvară, la căldură și la renașterea emoțională pe care o aduce.

♌ Leu – lipsit de lumina reflectoarelor

Pentru Leu, lipsa de socializare este ca o pierdere de oxigen. Iarna, când evenimentele și întâlnirile scad în intensitate, nativul Leu se simte deconectat și lipsit de energie. Firea sa solară și nevoia de atenție sunt puse la încercare, iar izolarea din sezonul rece îi poate provoca apatie și frustrare.

♑ Capricorn – epuizat de perfecționismul său

Capricornul, mereu orientat spre muncă și rezultate, transformă timpul petrecut în casă într-un maraton de sarcini. În loc să se relaxeze, nativul își umple agenda cu proiecte, curățenie sau alte activități solicitante. Astfel, iarna îl prinde extenuat, stresat și incapabil să se detașeze de presiunea autoimpusă.