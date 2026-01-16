Horoscop săptămânal, 19 - 25 ianuarie 2026: Folosim ambiția și motivația în scop spiritual

O conjuncție Venus-Pluto în Vărsător pe 19 ianuarie ne provoacă drepturile și așteptările când vine vorba de socializare. Venus este despre cele mai prețuite conexiuni ale noastre, iar Pluto guvernează durerea, pierderea și dezamăgirea, așa că ne-ar putea aminti că a trăi cu respingere, frustrare și toate emoțiile incomode sunt toate părți necesare ale unei relații. Nimeni nu va face tot timpul ceea ce vrem, așa încât conjuncția Venus-Pluto ar putea întreba: „Cine ești tu când ești dezamăgit? Cine sunt ei când sunt dezamăgiți de tine?”

A doua zi, Mercur intră în Vărsător, pe 20 ianuarie până pe 6 februarie. Complexitatea comunicării cu Vărsătorul aici este că ne cere atât să fim alături de ceilalți, cât și să fim singuri. Deci, dacă poți menține ambele idei, aceasta este o modalitate puternică de a rămâne dedicat unei comunități fără a te simți captiv.

Un ultim tranzit al lui Marte în Capricorn deschide ziua de 22 ianuarie energică și etică, când Marte face sextil cu Neptun în Pești pentru ultima dată în această viață. Sextilul lui Marte în Capricorn cu Neptun în Pești ne permite să ne punem ambiția și motivația în folosul spiritual. Uneori, creierul nostru realizează este condus de o agendă și atunci nu ajungem des să auzim sarcina Universului pentru noi. Așadar, folosește această zi pentru a întreba Universul: „Care este sarcina ta pentru mine și cum aș putea să o realizez?”

Sper să primești un răspuns pro-social deoarece apoi Marte intră în Vărsăto pe 23 ianuarie până pe 2 martie, iar aici luăm măsuri inspirate privind dependența reciprocă. Marte este „tu”, una dintre cele mai personale planete pe care le avem în astrologie, iar Vărsătorul este comunitatea. Prin urmare, Marte în Vărsător vrea să acționezi în ceea ce privește modul în care muți cultura de la individualism dur la dependență reciprocă în masă. Te încurajez cu căldură să continui să investești în comunitățile tale locale și/sau online pe parcursul acestui tranzit deoarece vei fi uimit de vitalitatea guvernată de Marte, pe care o vei dobândi în timp ce vei continua să te cunoști în aceste spații. Marte în Vărsător te poate ajuta să te regăsești, ajutându-te să te pierzi în mulțime, proteste, ringul de dans, ritualuri, și dincolo de asta. Așadar, găsește-te și apoi pierde-te!

Berbec

Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie: Ce înseamnă „apartenență” pentru tine?

Sextil Marte-Neptun pe 22 ianuarie: Folosește-ți creierul trezit și realist!

Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie: Poți să fii alături de, să fii pentru și să fii independent?

Ești în frunte! Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie, a treia planetă din casa ta de organizare a comunității din acest an, care te ajută să accesezi cognitiv și să exprimi comunicativ modul în care apartenența poate și va schimba lumea.

Ultimul sextil Marte-Neptun în sectoarele Capricorn și Pești din harta ta astrală pentru această viață îți cere să-i ceri puterii tale superioare să te trezească la rolul tău pentru eliberare și apoi să te ajute să-l atingi.

Apoi, Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie - ceea ce face marea sumă patru! - inspirându-te să înțelegi clar cum să susții ceva, cu cine să fii și, eventual, unde să fii singur, astfel încât să nu te abandonezi doar pentru a te aclimatiza prea mult.

Taur

Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie: Cum vrei să fii cunoscut public?

Sextilul Marte–Neptun pe 22 ianuarie: Lasă scopul să-ți ghideze ambiția.

Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie: Unde îți este locul?

Ești văzut diferit acum. Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie și îți ascute vocea în ceea ce privește cariera, contribuția și impactul public. Este vorba despre a numi ceea ce reprezinți și a comunica clar acest lucru lumii largi.

Ultimul sextil Marte–Neptun din 22 ianuarie leagă viziunea de efort, amintindu-ți că ambiția funcționează cel mai bine atunci când este conectată la sens și serviciu. Lasă scopul să-ți organizeze impulsul.

Apoi, Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie și energizează sectorul tău de leadership. Intră în roluri care îți cer să ghidezi, să organizezi și să influențezi în moduri care beneficiază mai mult decât tine.

Gemeni

Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie: Ce idei sunt gata să călătorească?

Sextil Marte-Neptun pe 22 ianuarie: Ai încredere în înțelepciunea pe care o studiezi.

Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie: Unde vrea să se îndrepte curiozitatea ta?

Mintea ta se deschide mai larg. Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie și îți activează setea de învățare, predare și creare de sens. Acest moment susține împărtășirea de idei care se extind dincolo de orbita ta obișnuită și permite noi perspective pentru a remodela modul în care înțelegi lumea.

Sextilul final Marte-Neptun din 22 ianuarie evidențiază înțelepciunea pe care ai acumulat-o în liniște, chiar dacă nu s-a cristalizat încă complet. Perspicacitatea se maturizează prin răbdare.

Apoi, Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie și aduce energie educației, publicării și explorării. Urmărește întrebările care par vii și vezi unde duc.

Rac

Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie: Ce conversații adâncesc încrederea?

Sextilul Marte–Neptun pe 22 ianuarie: Aliniază efortul cu adevărul emoțional.

Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie: Cum împarți puterea în mod responsabil?

Îți este mai clar ce necesită de fapt intimitatea. Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie și intensifică dialogul în jurul încrederii, vulnerabilității și resurselor comune. Este vorba despre numirea nevoilor, limitelor și așteptărilor, astfel încât apropierea să se simtă ancorată și reciprocă.

Sextilul final Marte-Neptun din 22 ianuarie conectează motivația cu adevărul emoțional și spiritual, ajutându-vă să acționați din aliniere, mai degrabă decât din urgență.

Apoi, Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie și energizează teme de colaborare, fuziune și responsabilitate. Implică-te în angajamente comune cu conștientizare și integritate. Atunci când puterea este gestionată conștient, conexiunea devine o sursă de putere, mai degrabă decât de tensiune.

Leu

Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie: Ce tensiune trebuie discutată?

Sextil Marte–Neptun pe 22 ianuarie: Acționează pornind de la un sens comun.

Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie: Cum rămâi tu însuți cu ceilalți?

Relațiile cer mai multă nuanță. Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie și aduce dialog asupra tensiunilor naturale care apar în parteneriat: autonomie, apropiere, predictibilitate și noutate. Denumirea acestor dinamici ajută conexiunile să rămână oneste și vii.

Sextilul final Marte–Neptun din 22 ianuarie leagă acțiunea de sensul comun, amintindu-ți că colaborarea funcționează cel mai bine atunci când scopul este articulat, mai degrabă decât asumat.

Apoi, Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie și energizează parteneriatul în sine. Rămâi implicat în diferență, rămâi responsabil față de propriile nevoi și participă fără a dispărea. Când paradoxul este gestionat conștient, relațiile devin un loc de creștere, mai degrabă decât un blocaj.

Fecioară

Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie: Ce sisteme îi ajută pe oameni să se coordoneze mai bine?

Sextil Marte–Neptun pe 22 ianuarie: Depune efort în ceea ce pare semnificativ.

Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie: Cum organizezi o încredere reciprocă?

Gândești structural acum. Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie și îți ascuțește atenția asupra sistemelor, fluxurilor de lucru și modelelor de comunicare care ajută grupurile să funcționeze cu claritate. Cuvintele devin instrumente pentru coordonare.

Sextilul final Marte–Neptun pe 22 ianuarie aliniază efortul cu sensul, evidențiind sarcinile care servesc la ceva mai mare decât simpla eficiență. Scopul rafinează productivitatea.

Apoi, Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie și îți energizează viața de zi cu zi prin obiective colective. Construiește rutine care susțin munca în echipă, responsabilitatea comună și contribuția durabilă. Când structura este în serviciul oamenilor, progresul devine mai ușor de menținut și mai satisfăcător să participi.

Balanță

Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie: Ce vrea să fie exprimat creativ?

Sextil Marte–Neptun pe 22 ianuarie: Urmează inspirația cu intenție.

Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie: Unde devine bucuria generativă?

Te reconectezi cu ceea ce te ajută să te simți viu. Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie și deschide spațiu pentru exprimare creativă, flirt și autodezvăluire sinceră. Spune lucrul. Împărtășește ideea. Mai ales dacă și pentru că este vulnerabilă.

Sextilul final Marte–Neptun pe 22 ianuarie leagă motivația de imaginație, ajutându-te să acționezi pe baza inspirației fără a o forța.

Apoi, Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie și energizează bucuria însăși. Creativitatea, romantismul și plăcerea devin locuri în care se acumulează impuls. Investește energie acolo unde se întâlnesc curiozitatea, joaca și autenticitatea. Acolo se multiplică strălucirea ta.

Scorpion

Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie: Ce trebuie numit acasă?

Sextil Marte–Neptun pe 22 ianuarie: Acționează din claritate emoțională.

Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie: Cum îți protejezi viața interioară în timp ce rămâi angajat?

Aceasta este o perioadă de împământare pentru tine. Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie și aduce limbaj în dinamica familială, situațiile de viață și fundamentele emoționale. Spune ceea ce este adevărat, astfel încât să nu fie nevoie să se scurgă în lateral.

Sextilul final Marte-Neptun din 22 ianuarie te ajută să treci de la intuiție mai degrabă decât de la urgență, în special în ceea ce privește grija, limitele și responsabilitatea emoțională.

Apoi, Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie și îți activează lumea interioară. Energia se îndreaptă spre interior, cerându-ți să susții nevoile tale fără a te retrage din conexiune. Puterea crește atunci când viața ta interioară se simte suficient de sigură pentru a susține acțiuni exterioare.

Săgetător

Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie: Ce conversație schimbă totul?

Sextilul Marte-Neptun pe 22 ianuarie: Mișcă-te cu sens.

Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie: Cum îți energizezi vocea?

Cuvintele fac o treabă reală chiar acum. Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie și îți ascute gândirea, mesajele și schimburile zilnice. Spune-o clar, spune-o sincer, spune-o într-un mod care construiește punți.

Sextilul final Marte-Neptun din 22 ianuarie te ajută să acționezi din scop, mai degrabă decât din impuls, în special în jurul proiectelor creative și a ceea ce vrei să contribui.

Apoi, Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie și îți încarcă vocea. Vorbește, scrie, predă, organizează. Impulsul se construiește atunci când ideile tale circulă și perspectiva ta îi invită pe alții la acțiune.

Capricorn

Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie: Ce resurse te susțin dincolo de bani?

Sextilul Marte–Neptun pe 22 ianuarie: Aliniezi efortul cu ceea ce prețuiți cel mai mult.

Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie: Cum îți trăiești valorile în timp real?

Redefineșe ceea ce te susține. Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie și intensifică conversațiile despre venituri, sprijin și valoare. Este vorba despre a denumi ceea ce aveți nevoie și a recunoaște că oamenii, abilitățile și bunăvoința fac parte din ecosistemul vostru de resurse.

Ultimul sextil Marte–Neptun pe 22 ianuarie conectează ambiția cu sensul, ajutându-vă să direcționați energia către ceea ce se aliniază cu adevărat cu valorile voastre.

Apoi, Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie și vă cere să puneți în mișcare aceste valori. Identificați ceea ce contează cel mai mult și implementați-l prin alegeri zilnice, colaborări și decizii care reflectă ceea ce reprezinți.

Vărsător

Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie: Ce vrei să spui cu voce tare acum?

Sextil Marte-Neptun pe 22 ianuarie: Acționează din aliniere interioară.

Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie: Cum vrei să mergi mai departe?

Acesta este un moment de aprindere personală. Mercur intră în zodia ta pe 19 ianuarie și îți ascute vocea, perspectiva și exprimarea de sine. Spune ce este adevărat. Numește ce vrei. Claritatea începe cu articularea.

Sextilul final Marte-Neptun din 22 ianuarie te ajută să aliniezi acțiunea cu intuiția, în special în ceea ce privește încrederea, valoarea și motivația. Direcția contează mai mult decât viteza.

Apoi, Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie și îți energizează simțul de acțiune. Impulsul se construiește prin mișcare intenționată, alegeri conștiente și acțiuni care reflectă cine devii. Când semnalul tău interior și comportamentul exterior se aliniază, progresul se simte natural și sustenabil.

Pești

Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie: Ce are nevoie de reflecție liniștită înainte de a fi împărtășită?

Sextilul Marte-Neptun pe 22 ianuarie: Acționează din aliniere spirituală.

Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie: Cum îți restaurezi energia intenționat?

Acesta este un moment din culise pentru tine. Mercur intră în Vărsător pe 19 ianuarie și aduce o perspectivă asupra a ceea ce ai procesat intern. Gândurile, amintirile și realizările au nevoie de timp pentru a se așeza înainte de a deveni cuvinte.

Sextilul final Marte-Neptun din 22 ianuarie susține acțiunea ghidată de intuiție, credință și un sentiment de scop superior. Mișcarea se simte cel mai bine atunci când onorează semnalul tău interior.

Apoi, Marte intră în Vărsător pe 23 ianuarie și își mută atenția către odihnă, reînnoire și limite energetice. Investește energie în practici care te refac. Restaurarea devine fundamentul pentru ceea ce te pregătești să faci în continuare, potrivit them.us.