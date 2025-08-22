Horoscop săptămânal, 25 - 31 august 2025. Toate zodiile sunt ajutate să se facă văzute și auzite

Niciun act de curaj guvernat de Leu nu rămâne nerăsplătit de Univers.

Apropo de expansiune, un tranzit care nu a mai avut loc din 1968 prinde contur pe 28 august. Uranus, recent intrat în Gemeni, formează un sextil cu Neptun, recent ajuns în Berbec. Acesta este primul dintre cele cinci sextile Uranus-Neptun pe care le vom experimenta până în 2027. Dar înainte de a ne arunca în fața a ceea ce ne așteaptă, este util să ne ancorăm în minte ceea ce reprezintă aceste planete.

Uranus este despre imprevizibilitatea vieții. Uranus confruntă colectivul cu ceea ce nu putem controla. Neptun, pe de altă parte, provoacă colectivul cu necunoscutul. Uranus ne inițiază în perturbare; Neptun ne conduce în mister.

Aceasta este prima dată de la sfârșitul anilor 1960 când Uranus și Neptun sunt în sextil, un aspect blând, de susținere. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru, cu Uranus în Fecioară și Neptun în Scorpion, anii 1966-1968 au fost modelați de o rebeliune spirituală și artistică care s-a desfășurat alături de tulburări sociale masive.

Ultima dată când Uranus și Neptun au făcut sextil a fost pe 20 aprilie și 12 mai 1968. Dr. Martin Luther King Jr. a fost asasinat pe 4 aprilie. O săptămână mai târziu, Legea Drepturilor Civile a fost promulgată. Între sextile, protestele studențești din Paris au escaladat în revolte în toată regula. Și, în mai puțin de o lună Robert F. Kennedy a fost asasinat, pe 5 iunie. A fost una dintre cele mai definitorii și volatile perioade din istoria modernă și fundalul ultimului sextil Uranus-Neptun. Prin toate acestea a venit ascensiunea unei contraculturi care tânjea după adevăr, misticism, dreptate și pace. A existat durere. A existat viziune. A existat rezistență prin imaginație.

Și acum, iată-ne din nou rugați să întâmpinăm imprevizibilitatea vieții cu inovație (Uranus) și vastul necunoscut cu speranță (Neptun). 28 august este începutul unei povești în cinci părți. Întreabă-te: Cine vrei să stai în imprevizibil și necunoscut? Cum aduce beneficii pozitive decizia ta colectivului?

Berbec

Exprimă-te!

Poți să-ți transformi mesajul în medicament?

Franchețea ta este atât de sexy! Ești direct, pasional și fără teamă, ceea ce te va duce în locuri uimitoare în relații. Nu ascunde ceea ce îți dorești. Dezvăluie pentru că cineva vrea să te facă fericit.

Mesajul tău de eliberare, limite, transformare a conflictelor și libertate este exact medicamentul de care lumea are nevoie. Așa că vei dori să fii mai puțin timid în fața oamenilor pentru că ei așteaptă înțelepciunea ta unică. Hai să o citim, să o auzim, să o vedem!

Taur

Spune ce te echilibrează.

Lasă valorile tale să fie tratament.

Vocea ta creează siguranță. Este momentul să-ți exprimi clar nevoile în dragoste, familie și acasă. Nu trebuie să strigi, dar trebuie să spui. Cineva apropiat trebuie să audă ce te echilibrează.

Este nevoie să-ți extinzi valorile în ceva colectiv. Capacitatea ta de a numi ceea ce contează cel mai mult devine o formă de leadership. Cu cât îți clarifici mai mult valorile, cu atât mai mult ceilalți pot construi încredere în tine.

Gemeni

Împărtășește-ți povestea.

Cuvintele tale sunt un catalizator.

Ce-ar fi dacă vocea ta ar fi scânteia? Conversațiile tale se transformă în conexiune, arătându-ți puterea de a-ți spune adevărul cu căldură și curaj. Bazează-te pe curiozitate, umor și onestitate,deoarece acestea sunt acum cei mai buni aliați ai tăi în dragoste și prietenie.

Se deschide un ciclu pe termen lung de schimbare în jurul modului în care ideile tale îi influențează pe ceilalți. Ceea ce spui are puterea de a aprinde imaginația colectivă. Nu te abține. Cuvintele tale îi ajută pe ceilalți să vadă noi posibilități.

Rac

Trăiește-ți valorile pentru o pace adevărată.

Redefinește succesul prin sens.

Pacea este o valoare pe care o practici. Calmul vine atunci când alegerile tale se potrivesc cu ceea ce spui că reprezinți. Trăirea valorilor tale nu este abstractă; se manifestă în modul în care cheltuiești, vorbești și te arăți în dragoste și muncă.

Începe un ciclu mai lung în jurul definiției tale a succesului. Ai realizări atunci când acestea reflectă adevărul tău. Este un moment pentru a alinia ceea ce construiești public cu ceea ce te stabilizează în privat, astfel încât viața ta să reflecte integritate și ușurință.

Leu

Curajul în iubire strălucește prin tine.

Comunitatea îți extinde viziunea.

Iubirea este curajul tău în acțiune. Relațiile sunt consolidate atunci când conduci cu căldură și dezvălui ce este în inima ta. Cu cât te arăți mai mult, cu atât ceilalți se simt mai în siguranță să facă același lucru.

Începi un ciclu pe termen lung care leagă comunitățile tale de credințele tale. Cu cine te aduni acum influențează modul în care se dezvoltă viziunea ta asupra lumii, iar ceea ce înveți remodelează cu cine te aduni. Aceasta este o invitație de a-ți conecta viziunea cu ceilalți și de a lăsa sensul comun să te ghideze înainte.

Fecioară

Iubește-ți singurătatea.

Încrederea îți remodelează chemarea.

Ești într-un sezon al devenirii. Relațiile se adâncesc atunci când onorezi spațiile liniștite care te ajută să te reîncarci. Cu cât îți respecți mai mult nevoia de odihnă, cu atât conexiunile tale se simt mai puternice.

Se deschide un ciclu lung care leagă încrederea de cariera ta. Ceea ce îți permiți să împărtășești - adevărul tău, vulnerabilitatea ta, abilitatea, înțelepciunea ta devin fundamentul impactului tău public. Cu cât ai mai mult curaj în intimitate, cu atât vei găsi mai multă claritate în chemarea ta.

Balanță

Lasă dragostea să estompeze granițele dintre prieteni și iubiți.

Extinde-ți convingerile prin relații.

Cum pot prieteniile tale să pară mai romantice și relațiile tale de dragoste mai prietenoase? Universul îți cere să experimentezi cu căldură, afecțiune și joc în toate conexiunile tale. Lasă loialitatea și intimitatea să coexiste. Lasă grija să se manifeste atât ca devotament, cât și ca încântare.

Începi o poveste lungă despre cum relațiile tale îți extind viziunea asupra lumii. Fiecare parteneriat devine un profesor. Fiecare credință este testată în dialog. Înveți cum sunt împletite dragostea și dialogul.

Scorpion

Împărtășește-ți darurile cu lumea.

Încrederea se construiește în cele mai mici momente.

Ce ești gata să dezvălui? Chemarea este să-ți lași talentele, dorințele și leadershipul să strălucească în public. Acest sezon vrea să fii vizibil, să ocupi spațiu și să le arăți celorlalți cum încrederea și intimitatea modelează puterea reală.

Vei începe să observi cum încrederea se construiește nu în gesturi dramatice, ci în acțiuni mici, repetate. Fiecare risc pe care ți-l asumi te ajută să-ți maximizezi nivelul de toleranță cu necunoscutul.

Săgetător

Fii mai curios în legătură cu inteligența relațională.

Jocul este practica.

Ce ești dispus să înveți despre dragoste? Ești chemat să abordezi relațiile ca pe o educație pe tot parcursul vieții. Curiozitatea, ascultarea și generozitatea sunt obiceiurile de studiu care transformă pasiunea într-o conexiune de durată.

Lejeritatea este o muncă serioasă. Încrederea crește acolo unde râsul și bucuria sunt vii. Joaca nu este în plus; este esențială. Fiecare moment în care alegi distracția în locul fricii extinzi posibilitățile despre cum pot crește dragostea și parteneriatul.

Capricorn

Practici intimitatea arătându-te așa cum ești.

Lasă structura să se integreze în spiritualitate.

Ce te ajută să rămâi devotat? Harta ta te cheamă să adâncești legăturile prin a denumi ceea ce este adevărat - dorințe, temeri și tot ce există. Intimitatea înseamnă să vezi dorința de a lăsa pe cineva să fie martor la lumea ta interioară și de a fi martor la rândul său la a altuia. Leagă obiceiurile tale zilnice de sentimentul tău de acasă și apartenență. Mesajul este simplu: micile sisteme cărora te dedici în muncă se reflectă în calitatea rădăcinilor tale emoționale. Construiește ceea ce te stabilizează pe tine și acest lucru echilibrerază restul.

Vărsător

Menține dragostea vie atât prin apropiere, cât și prin libertate.

Bucuria este revoluționară.

Opusele se atrag și atacă. Relațiile tale prosperă atunci când onorezi tensiunea dintre apropiere și spațiu. Dialectica relațională arată că dragostea nu crește prin ele. Nu considera paradoxurile ca probleme care trebuie rezolvate.

Creează bucurie, joc și artă în structura comunității tale până în 2027. Nu ești doar semnul minții superioare, ci și al inimii sfinte. Lejeritatea, dansul și creativitatea fac parte din revoluția pe care ai venit aici să o conduci.

Pești

Lucruri mărunte, adesea!

Lasă compasiunea să îți modeleze vocea.

Nu este atât de complicat. Simplifici complexitatea inutilă a obiceiurilor, rutinelor și sistemelor tale pentru bunăstare. De acolo, vei avea o mai mare compasiune față de tine însuți și poți fi apoi mai generos față de ceilalți.

Cuvintele, mișcările și alegerile tale se reflectă mai mult decât îți dai seama. De fiecare dată când vorbești cu compasiune sau întruchipezi empatia, schimbi colectivul. Lasă-ți obiceiurile să devină scrisori de dragoste. Lasă vocea ta să le amintească oamenilor că blândețea este încă revoluționară, potrivit them.us.