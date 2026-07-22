Horoscop zilnic, 23 iulie 2026. Mercur își reia mersul direct. O zi a clarificărilor pentru toate zodiile

Deși ziua poate începe cu mici confuzii și întârzieri, lucrurile încep treptat să se așeze, iar proiectele blocate pot fi reluate. Iată principalele mesaje ale astrelor pentru fiecare zodie.

Berbec

Confuziile încep să se risipească. Evită deciziile pripite și acordă timp proiectelor care au stagnat. Spre seară, relațiile cu cei din jur se îmbunătățesc.

Taur

Lucrurile se pun din nou în mișcare, mai ales în plan profesional și administrativ. Alege cu grijă cuvintele și nu te grăbi să iei hotărâri importante.

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Gemeni

Primești informațiile de care aveai nevoie pentru a merge mai departe. Sunt favorizate deciziile legate de bani și afaceri.

Rac

Mercur își reia mersul direct chiar în zodia ta, iar perioada următoare aduce mai multă claritate. Comunicarea devine mai ușoară, iar planurile blocate revin pe drumul cel bun.

Leu

Ai ocazia să lași în urmă frustrările din ultimele săptămâni. Ai încredere în planurile tale și evită conflictele inutile.

Fecioară

Problemele de comunicare încep să se rezolve. Relațiile cu prietenii și colaboratorii intră într-o etapă mai stabilă.

Balanță

Cariera și proiectele profesionale își recapătă ritmul. Este o zi bună pentru dialog și pentru refacerea unor relații.

Scorpion

Se deblochează planurile legate de călătorii, studii sau acte. Ai mai multă încredere în deciziile pe care le iei.

Săgetător

Situațiile financiare și cele legate de bunurile comune încep să se clarifice. Nu forța lucrurile, dar profită de informațiile noi.

Capricorn

Relațiile de cuplu și parteneriatele intră într-o perioadă mai favorabilă. Ascultă și punctul de vedere al celorlalți înainte de a decide.

Vărsător

Blocajele din activitatea de zi cu zi încep să dispară. Organizarea și răbdarea te vor ajuta să recuperezi întârzierile.

Pești

Creativitatea și viața sentimentală primesc un impuls pozitiv. Clarificările din această perioadă te vor ajuta să privești viitorul cu mai mult optimism.