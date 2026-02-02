Horoscop săptămânal Tarot, 2–8 februarie 2026: dezechilibre în relații și lecții importante pentru zodii

Trecem de la dorința de a fi văzuți și validați la nevoia de control, iar tensiunile se resimt mai ales în relații.

Cartea colectivă a săptămânii: Doi de Cupe (răsturnată)

Această carte indică dezechilibre în parteneriate, în special în plan amoros. Pot apărea diferențe de direcție, orgolii sau lipsă de compromis. Creșterea personală vine din renunțarea la încăpățânare și din capacitatea de a vedea dincolo de propriile interese.

Berbec (21 martie – 19 aprilie): Cartea săptămânii: Diavolul

Berbec, Diavolul vorbește despre tentații și obiceiuri care știi că nu îți fac bine, dar pe care le dorești oricum. Săptămâna aceasta înveți o lecție importantă despre autocontrol și disciplină.

Alege-ți cu grijă anturajul. Uneori, chiar și oamenii bine intenționați te pot trage într-o direcție care nu este aliniată cu scopurile tale. Ai încredere în tine și pune fericirea personală înaintea nevoii de a-i mulțumi pe ceilalți.

Taur (20 aprilie – 20 mai): Cartea săptămânii: Șapte de Monede (răsturnată)

Taur, energia ta emoțională este risipită. Lipsa de concentrare poate deveni o problemă dacă lași prea multe lucruri să-ți capteze atenția.

Este momentul să te regrupezi și să-ți amintești cine vrei să devii. Vizualizează viața pe care o vei avea după ce îți atingi obiectivele — această claritate te va ajuta să revii pe drumul tău.

Gemeni (21 mai – 20 iunie): Cartea săptămânii: Temperanța

Temperanța îți cere răbdare și echilibru. Săptămâna aceasta înveți ce înseamnă să fii propriul tău lider, inclusiv să-ți gestionezi greșelile și micile victorii.

Procesul de maturizare personală poate fi solicitant, dar ai toate resursele necesare pentru a merge până la capăt. Autonomia este lecția-cheie a acestei perioade.

Rac (21 iunie – 22 iulie): Cartea săptămânii: Opt de Bâte (răsturnată)

Rac, poți simți frustrare din cauza stagnării sau a întârzierilor. Viața pare pusă pe pauză, dar acest lucru te împinge să investești mai mult în tine.

Nu trebuie să faci totul singur. Sprijinul familiei, al prietenilor sau al comunității este esențial acum. Acceptă ajutorul — nu este un semn de slăbiciune.

Leu (23 iulie – 22 august): Cartea săptămânii: Șase de Bâte (răsturnată)

Această carte scoate la suprafață nesiguranțele tale, mai ales după un eșec sau o dezamăgire recentă. Nu evita realitatea — transform-o într-o lecție.

Uneori, eșecurile sunt exact pregătirea de care ai nevoie pentru un succes mai mare. Ai răbdare cu tine.

Fecioară (23 august – 22 septembrie): Cartea săptămânii: Cinci de Săbii

Fecioară, conflictul este tema principală a săptămânii, mai ales în zona sănătății și a echilibrului personal. Este timpul să treci din modul defensiv în modul soluții.

Cântărește bine avantajele și dezavantajele înainte de a lua decizii. Înțelepciunea vine din calm, nu din grabă.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie): Cartea săptămânii: Carul

Carul aduce succes, dar numai după perseverență. Tentația de a renunța poate fi mare, însă determinarea ta trebuie să fie și mai mare.

Îți descoperi o latură mult mai hotărâtă. Chiar dacă ceilalți opun rezistență, rămâi fidel obiectivelor tale — vei fi recunoscător mai târziu.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie): Cartea săptămânii: Nouă de Monede

Scorpion, această carte vorbește despre independență financiară și mândria muncii proprii. Vrei să te bazezi pe tine și pe rezultatele tale.

Este o perioadă excelentă pentru consolidarea stabilității materiale și a încrederii în forțele proprii.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie): Cartea săptămânii: Împărăteasa

Împărăteasa simbolizează creștere, creativitate și abundență. Tot ce hrănești cu atenție și răbdare va înflori.

Adoptă o abordare blândă față de visele tale și față de emoțiile tale. Ele sunt combustibilul care te ajută să mergi mai departe.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie): Cartea săptămânii: Turnul (răsturnat)

Capricorn, este timpul reconstrucției după o perioadă dificilă. Chiar dacă haosul te-a făcut să te simți lipsit de putere, această carte anunță un nou început.

Viața nu va mai arăta ca înainte — și asta este un avantaj. Ai ocazia să creezi ceva mai bun.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie): Cartea săptămânii: Moartea (răsturnată)

Schimbarea este inevitabilă, dar tu o poți amâna din teamă. Moartea răsturnată vorbește despre transformări necesare, chiar dacă inconfortabile.

Privește această etapă ca pe o inițiere într-o versiune mai autentică a ta.

Pești (19 februarie – 20 martie): Cartea săptămânii: Doi de Bâte (răsturnată)

Pești, este momentul să planifici mai bine. Această carte indică o oportunitate ratată din cauza ezitării.

Nu aștepta validare sau permisiuni. Acționează atunci când momentul apare — curajul îți va fi răsplătit.