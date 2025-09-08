Trei zodii își regăsesc echilibrul după eclipsa de Lună din Pești. Cum le influențează astrele săptămâna 8–14 septembrie 2025

Săptămâna se deschide sub influența retrogradelor lui Uranus și Saturn, acesta din urmă revenind în Pești și reorientându-ne atenția spre introspecție și lecții emoționale. Momentul cheie al perioadei vine pe 12 septembrie, când Soarele și Mercur formează un sextil benefic cu Jupiter – un aspect ce favorizează dialogul, împăcarea și reconstrucția relațiilor.

Berbec – curățenie emoțională și noi începuturi

Pentru Berbeci, eclipsa a zguduit adâncurile subconștientului, readucând la suprafață amintiri și regrete nerezolvate. Retrogradul lui Saturn amplifică această nevoie de a confrunta trecutul și de a renunța la tipare emoționale care blochează progresul.

Acesta este momentul perfect pentru a închide capitole vechi și a face loc unor noi începuturi. În loc să reacționeze impulsiv, Berbecii sunt sfătuiți să reflecteze, să caute sprijin la prieteni de încredere sau chiar ajutor profesional. Îngrijirea de sine și stabilitatea interioară sunt prioritare acum.

Fecioară – redefinirea relațiilor și a limitelor

Pentru Fecioare, săptămâna aduce intensitate emoțională și confuzie la început. Eclipsa ar putea fi declanșat un punct de cotitură într-o relație personală sau profesională. Acum este momentul să analizeze cu sinceritate dacă legătura respectivă le aduce mai multă valoare sau mai multă povară.

Dacă aleg să păstreze acea persoană în viața lor, Fecioarele trebuie să facă schimbări structurale în relație și să ceară cooperarea partenerului. Comunicarea sinceră și reconstrucția fundației comune sunt cheia pentru a merge mai departe.

Săgetător – tensiuni în familie și nevoia de stabilitate

Pentru Săgetători, eclipsa a activat zona familiei și a căminului. Pot apărea situații nerezolvate cu părinții, rudele sau chiar probleme legate de locuință. Este o perioadă ce cere răbdare, calm și planuri clare pentru viitor.

Pentru a evita stresul, Săgetătorii trebuie să creeze un mediu liniștit acasă și să își stabilească limite sănătoase între nevoia de libertate și responsabilitățile familiale. Unii nativi ar putea lua în considerare chiar schimbarea locuinței pentru a se simți mai ancorați, potrivit Your Tango.