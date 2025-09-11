Eclipsa din septembrie 2025 aduce schimbări majore în dragoste pentru trei zodii

Eclipsele vin la fiecare șase luni pentru a ne alinia cu destinul, iar cele din septembrie 2025 nu fac excepție. Prima, o Eclipsă de Lună în Pești (15°), a avut loc pe 7 septembrie, marcând un punct culminant, o încheiere sau un eveniment de destin care deschide noi uși. Cea de-a doua, o Eclipsă de Soare în Fecioară (29°), va avea loc pe 21 septembrie și aduce eliberare, dar și un nou început cu impact de durată, grație opoziției cu Saturn.

Ambele eclipse cad pe grade critice, ceea ce le face extrem de puternice, iar efectele lor se vor simți intens, mai ales în plan relațional. Iată cum influențează dragostea pentru trei dintre zodiile cele mai vizate:

♍ Fecioară – Eliberare și un nou început în dragoste

Pentru Fecioare, luna septembrie vine cu revelații importante despre viața sentimentală. Eclipsa de Lună din Pești aduce un moment de vârf: despărțiri definitive dacă relația nu mai funcționează sau, dimpotrivă, înflorirea unui nou început romantic. Dacă ești într-o relație solidă, această perioadă poate aduce o aprofundare a angajamentului.

Pe 21 septembrie, Eclipsa de Soare în Fecioară te îndeamnă să renunți la frici, la blocaje emoționale și la tendința de a pune munca pe primul loc. Este momentul să deschizi un nou capitol sentimental. În următoarele șase luni există șanse mari să întâlnești un suflet pereche, mai ales dacă intri în această perioadă proaspăt ieșit dintr-o relație.

♏ Scorpion – Dragoste surprinzătoare și decizii importante

Pentru Scorpioni, acest sezon aduce energie jucăușă și seducătoare. Eclipsa de Lună din 7 septembrie îți poate aduce o întâlnire neașteptată sau un nou început pasional. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva cu care conexiunea se leagă instant. Cei aflați deja într-o relație pot simți o revigorare a atmosferei romantice.

Totuși, pe 21 septembrie, Eclipsa de Soare în Fecioară aduce un test: va fi nevoie de o concesie sau o ajustare pentru ca relația să continue. Poate fi vorba de distanță, de programul de muncă al partenerului sau de o perioadă de separare temporară. Deși pare o provocare, această etapă va consolida legătura pe termen lung.

♓ Pești – Vindecare și iubire karmică

Pentru Pești, această perioadă este profund transformatoare. Eclipsa de Lună în semnul tău scoate la iveală ce te blochează în iubire. Este momentul să lași în urmă trecutul, relațiile toxice și tiparele care nu te mai ajută. Vei primi mesaje importante prin interacțiunile cu cei dragi și vei avea ocazia să vindeci răni vechi.

Dacă ești într-o relație, poate fi necesar să renunți la ceva pentru a putea merge mai departe împreună. Dacă ești singur, șansele de a întâlni o iubire karmică sunt mari – o persoană cu care ai o legătură profundă, aproape predestinată. Până la Eclipsa de Soare din 21 septembrie, vei avea mai multă claritate asupra viitorului tău sentimental, potrivit Collective World.