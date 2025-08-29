Horoscop special 29 august: 4 zodii primesc confirmări și susținere de la Univers

Pe 29 august 2025, patru zodii vor primi semne puternice din partea Universului. Tranzitul Lună trigon Jupiter deschide calea către o intuiție mai ascuțită și o înțelegere profundă a evenimentelor din jur. Micile coincidențe, mesajele subtile și confirmările interioare nu sunt întâmplătoare în această zi.

Pentru nativii din Taur, Rac, Leu și Vărsător, Universul pregătește răspunsuri clare și susținere, încurajându-i să aibă încredere în drumurile pe care le urmează.

♉ Taur

Pentru tine, ziua de 29 august se simte ca o confirmare din partea Universului. O întrebare care te frământă de mult timp ar putea primi răspuns dintr-o sursă neașteptată, dar care îți validează intuiția.

Lună trigon Jupiter te îndeamnă să ai încredere în instinctele tale și să lași îndoiala în urmă. Ai avut parte de prea multă nesiguranță până acum. Acum, Universul îți spune clar: mergi mai departe și crede în tine.

♋ Rac

Racule, sensibilitatea ta devine busola ta interioară în această zi. Vei observa cum evenimente aparent fără legătură capătă sens, fie prin conversații, coincidențe sau chiar vise.

Semnele îți vor arăta direcția corectă, mai ales dacă ai un obiectiv important pe care îl urmărești. Ține ochii deschiși: Universul complotează în favoarea ta și îți pregătește o surpriză plină de magie.

♌ Leu

Pentru tine, semnele vin sub formă de încurajări și laude. Cineva ți-ar putea spune un cuvânt care să te inspire profund și să îți întărească dorința de a străluci și mai mult.

Încrederea ta este la cote înalte, iar tranzitul Lună trigon Jupiter îți amplifică farmecul și puterea de atracție. Mesajul Universului pentru tine este simplu: continuă să strălucești – ai tot sprijinul de care ai nevoie.

♒ Vărsător

Vărsătorule, energia acestei zile te face să simți că Universul lucrează doar pentru tine. Fie că primești o veste bună, fie că lucrurile se așază exact cum îți doreai, ai senzația că toate întâmplările îți sunt dedicate.

Și ai dreptate: e momentul tău de bucurie pură. Profită de vibrația pozitivă a lui Jupiter și primește tot ce vine către tine cu un zâmbet larg. Pe 29 august, Universul e de partea ta.