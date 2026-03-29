Horoscop tarot, 30 martie – 5 aprilie 2026: Săptămâna adevărului te obligă să îți asumi responsabilitatea pentru greșeli din trecut

Energia principală a săptămânii este dată de 2 de Monede inversat, carte care arată că a venit momentul să îți asumi responsabilitatea și să corectezi greșelile din trecut.

Este o perioadă cu schimbări importante, decizii, revelații și lecții de viață pentru fiecare zodie.

Berbec – Pajul de Bâte inversat

Berbecii învață o lecție importantă: ceea ce este destinat pentru ei nu le poate fi luat. Chiar dacă au avut impresia că au pierdut o oportunitate, de fapt a fost doar o întârziere. În această săptămână apare liniștea și claritatea, mai ales în relații și în privința sănătății.

Taur – 2 de Bâte

Taurii au obiective clare și sunt hotărâți să le atingă. Săptămâna aduce echilibru între viața personală și responsabilități. Este important să nu se neglijeze pe ei înșiși în timp ce au grijă de alții.

Gemeni – 9 de Săbii

Gemenii au trecut printr-o perioadă de stres și griji. Cartea arată că multe dintre temeri sunt în mintea lor. Este momentul să lase trecutul în urmă și să fie recunoscători pentru ce au depășit.

Rac – Regele de Bâte inversat

Racii simt presiune și oboseală. Mesajul tarotului este clar: trebuie să ceară ajutor și să nu mai încerce să facă totul singuri. Munca în echipă este cheia succesului.

Leu – 8 de Cupe inversat

Leii se gândesc să mai dea o șansă unei relații sau unei situații din trecut. Săptămâna aduce reflecții și decizii legate de o relație importantă.

Fecioară – Pajul de Cupe

Fecioarele trebuie să își asculte intuiția. Este o săptămână în care pot primi semne importante și oportunități neașteptate. Curajul de a încerca ceva nou le poate schimba viața.

Balanță – 7 de Săbii inversat

Balanțele trebuie să spună adevărul sau să accepte un adevăr important. Săptămâna aduce eliberare, liniște și stabilitate după o perioadă tensionată.

Scorpion – Regele de Bâte inversat

Scorpionii nu mai acceptă compromisuri și decid că vor mai mult de la viață. Este o săptămână a schimbărilor și a deciziilor importante.

Săgetător – 5 de Bâte inversat și Judecata

Săgetătorii trebuie să rezolve un conflict și să vadă lucrurile dintr-o perspectivă matură. Pot ajuta o persoană apropiată cu un sfat important.

Capricorn – Pajul de Săbii

Capricornii au idei bune și planuri noi. Este o săptămână bună pentru învățare, planuri și comunicare.

Vărsător – Roata Norocului

Pentru Vărsători, norocul se întoarce. Situațiile se schimbă în favoarea lor și apare o oportunitate importantă.

Pești – Carul inversat

Peștii trebuie să învețe răbdarea și disciplina. Universul îi testează pentru a vedea dacă rămân pe drumul lor.