Masca simplă și naturală care promite un păr lung și strălucitor. Ai nevoie doar de 3 ingrediente

Astfel a început să atragă atenția o mască de păr realizată din doar trei ingrediente simple, despre care utilizatorii spun că ar ajuta la revitalizarea firului de păr și la stimularea creșterii acestuia.

Rețeta este promovată ca o variantă accesibilă la produsele cosmetice scumpe sau tratamentele de salon și are la bază ingrediente cunoscute pentru proprietățile lor nutritive.

Rețetă pentru păr

Ingrediente

Masca se prepară din rozmarin, amidon de porumb și un ulei vegetal, cel mai frecvent ulei de ricin.

Fiecare ingredient are un rol specific:

Rosmarinus officinalis stimulează circulația la nivelul scalpului și susține rădăcina firului de păr

amidonul de porumb este folosit pentru a oferi textură și efect de netezire

uleiurile vegetale, precum ulei de ricin, sunt apreciate pentru conținutul de acizi grași și efectul hidratant

Cum se prepară

Rețeta popularizată online presupune fierberea rozmarinului în apă timp de câteva minute, urmată de strecurarea lichidului și amestecarea acestuia cu amidon de porumb până când capătă o consistență cremoasă.

La final se adaugă uleiul vegetal, iar compoziția este lăsată să se răcească înainte de aplicare.

Masca se aplică pe lungimea firului de păr și pe vârfuri, evitând scalpul, apoi este lăsată să acționeze aproximativ o oră înainte de clătire și spălare.

Care sunt efectele

Persoanele care folosesc această mască spun că părul devine mai moale, mai strălucitor și mai ușor de pieptănat încă de la primele utilizări.

În varianta promovată online, utilizarea regulată — de una sau două ori pe săptămână — ar putea contribui la reducerea ruperii firelor de păr și la îmbunătățirea aspectului general al podoabei capilare.

Avertismentul medicilor

Deși ingredientele sunt naturale, dermatologii și specialiștii în îngrijirea părului recomandă testarea produsului pe o zonă mică înainte de utilizare, mai ales în cazul persoanelor cu scalp sensibil sau alergii.

De asemenea, anumite uleiuri pot modifica ușor nuanța părului deschis la culoare sau pot încărca excesiv firul de păr dacă sunt utilizate în cantități mari.

Specialiștii atrag atenția că rezultatele diferă de la o persoană la alta și că sănătatea părului depinde de mai mulți factori, inclusiv alimentație, stres, rutină de îngrijire și predispoziție genetică, notează citymagazine.si.