Cum influențează greutatea corporală riscul de cancer pe parcursul vieții

Cercetători de la mai multe instituții din Suedia au analizat datele medicale provenite de la peste 630.000 de persoane, cu vârste între 17 și 60 de ani. Analiza a urmărit modul în care schimbările de greutate de-a lungul vieții se corelează cu apariția diferitelor tipuri de cancer.

Rezultatele indică faptul că vârsta la care apare creșterea în greutate poate influența semnificativ riscul oncologic, iar efectele diferă între femei și bărbați.

Creșterea rapidă în greutate

Potrivit cercetării, acumularea rapidă de kilograme în orice etapă a vieții a fost asociată cu un risc crescut pentru mai multe tipuri de cancer.

La bărbați, cele mai puternice legături au fost observate în cazul cancerului hepatic și adenocarcinomului esofagian, mai ales atunci când creșterea în greutate a avut loc înainte de vârsta de 45 de ani.

În cazul femeilor, riscurile au fost mai mari pentru cancerul endometrial, atunci când kilogramele în plus au fost acumulate după vârsta de 30 de ani.

Cercetătorii spun că modificările hormonale specifice vârstei adulte și de mijloc ar putea explica aceste diferențe între sexe.

Pericolul obezității

O altă concluzie importantă a studiului este că dezvoltarea obezității la vârste mai tinere pare să fie asociată cu un risc mai mare de cancer pe termen lung.

Pentru anumite tipuri de cancer, inclusiv cancerul pancreatic, greutatea corporală de la vârsta de 17 ani s-a dovedit mai relevantă decât variațiile ulterioare ale greutății.

Autorii sugerează că inflamația cronică, rezistența la insulină și refluxul gastroesofagian ar putea juca un rol important în aceste mecanisme biologice.

Abordarea prevenției

Specialiștii subliniază că relația dintre greutate și cancer este mai complexă decât se credea anterior.

„Analizele noastre oferă o înțelegere mai nuanțată a modului în care adipozitatea pe parcursul vieții se leagă de riscul de cancer”, au explicat autorii studiului.

Totuși, cercetătorii atrag atenția că studiul este observațional și nu demonstrează direct o relație de cauzalitate. De asemenea, anumite date importante, precum alimentația sau nivelul de activitate fizică al participanților, nu au putut fi incluse în analiză.

Prevenție în funcție de vârstă și sex

Concluziile studiului sugerează că strategiile de prevenire a cancerului ar putea trebui adaptate în funcție de vârsta și sexul fiecărei persoane.

În contextul creșterii globale a obezității și a numărului de cazuri de cancer, cercetătorii spun că gestionarea greutății ar trebui privită ca un proces important pe tot parcursul vieții, nu doar la maturitate.

Studiul a fost prezentat la Congresul European privind Obezitatea și este disponibil momentan sub formă de pre-publicare pe platforma medRxiv, fără a fi încă evaluat de experți independenți, potrivit sciencealert.com.