Horoscop Tarot, 9–15 februarie 2026:Cărțile te îndeamnă să te ierți și să mergi mai departe

Această fază lunară ne îndeamnă să iertăm, să eliberăm trecutul și să renunțăm la tot ce ne ține pe loc. Nu este deloc surprinzător că exact această energie se regăsește și în cărțile de tarot extrase pentru această săptămână.

Carul inversat indică o lipsă de direcție, în timp ce Șapte de Săbii inversat arată că blocajul este, de fapt, autoindus — fie prin autoînvinovățire, fie prin neadevăruri pe care ni le spunem singuri. Nouă de Cupe, în poziție dreaptă, vine ca o promisiune: dorințele tale pot deveni realitate, dar numai după ce renunți la vinovăție și te ierți pentru momentele de îndoială.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Carte tarot a săptămânii: Șase de Bâte – inversat

Berbec, teama de intervenții externe te face să eziți. Ai realizat ceva important, dar nu ai fost dispus să recunoști public acest succes pentru că rezultatul nu a fost exact cum îți imaginai. Tarotul te încurajează să renunți la așteptările rigide. Ce urmează poate fi chiar mai bun decât planul inițial, dacă îi permiți să fie diferit.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Cărți tarot: Paj de Cupe & Șapte de Cupe – ambele inversate

Această săptămână îți cere să renunți la îndoiala de sine. Ești într-o poziție mult mai bună decât crezi. Conflictul interior dintre intuiție și valorile personale se rezolvă în favoarea ta dacă ai încredere în tine. Între 10 și 13 februarie, încrederea ta crește vizibil.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Cărți tarot: Marea Preoteasă & Cavaler de Bâte – inversate

Secretele și informațiile nespuse îți creează haos. Odată ce adevărul iese la lumină, lucrurile se vor așeza rapid. Luna din Scorpion te ajută să „lași lucrurile să plece” și să te eliberezi de povara tăcerii.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Carte tarot: Regina de Săbii

O a treia persoană îți ridică semne de întrebare într-o relație bazată pe promisiuni. Regina de Săbii cere claritate și obiectivitate. Ceva ce a fost ignorat va deveni evident până pe 15 februarie. Ai încredere în intuiția ta.

Leu (23 iulie – 22 august)

Cărți tarot: Regele de Bâte & Trei de Monede – inversat

Ai dus multe singur, dar aceste încercări te-au întărit. Chiar dacă ai fost tentat să renunți, această perioadă te-a ajutat să îți descoperi o forță interioară nouă. Ești mai puternic decât săptămâna trecută.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Cărți tarot: Șapte de Bâte & Paj de Monede – inversate

Te-ai gândit să renunți, dar tarotul îți spune clar: continuă. Chiar dacă rezultatele întârzie, succesul este inevitabil. Ai răbdare și nu abandona acum.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Cărți tarot: Steaua – inversat, Turnul – inversat, Paj de Cupe

Ai trecut prin momente de îndoială, dar ai fost protejat de situații care puteau deveni dezastruoase. Semnele sunt peste tot în jurul tău. Răspunsurile pe care le cauți sunt deja în tine.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Carte tarot: As de Bâte

Oportunități noi apar datorită muncii tale interioare. Aceasta este o săptămână a începuturilor. Fii atent la semne, mai ales că urmează o Lună Nouă cu eclipsă.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Cărți tarot: Nouă de Monede & Regina de Bâte – inversate

Îți cunoști valoarea și ceri respect. Bunătatea ta nu mai trebuie confundată cu slăbiciunea. Saturn și Eros îți reamintesc cine ești și ce meriți.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Cărți tarot: Nouă de Săbii & Judecata – inversate

Este momentul să eliberezi gândurile negative și autoînvinovățirea. Înlocuiește critica interioară cu recunoașterea valorilor tale. Oamenii te văd deja ca pe un lider autentic.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Cărți tarot: Cavaler de Cupe & Moartea

O schimbare majoră în viața sentimentală este iminentă. O iubire transformatoare apare când te aștepți mai puțin. Chiar dacă te ia prin surprindere, este perfect sincronizată cu destinul tău.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Cărți tarot: Doi de Săbii, Regele de Cupe & Nouă de Cupe

Te afli la o răscruce, dar privind imaginea de ansamblu vei înțelege ce ai de făcut. Această decizie te apropie de viața pe care ți-o dorești cu adevărat.