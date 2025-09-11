Lunile de naștere care frâng inimi fără să vrea – și de ce nu trebuie să le porți pică

Aprilie – pasionali, dar impulsivi

Nativii născuți în aprilie sunt conduși de pasiune și instinct. Ei acționează după cum simt, fără să stea prea mult pe gânduri. Pot trăi intens o aventură de moment, oferindu-ți clipe memorabile, doar pentru a se retrage brusc atunci când își dau seama că nu sunteți ceea ce caută. În mintea lor, ți-au oferit o experiență frumoasă, dar uită că alții caută stabilitate și că despărțirea bruscă poate lăsa răni adânci.

Iulie – sensibili, dar retrași

Cei născuți în iulie sunt parteneri minunați, însă lipsa de încredere în sine îi face să se izoleze adesea. Nu își dau seama cât de importanți sunt pentru cei din jur și cred că nu contează dacă anulează planuri sau nu răspund la mesaje. Însă această retragere poate provoca multă suferință celor care chiar țin la ei.

Septembrie – practici și selectivi

Nativii din septembrie pun pe primul loc binele lor emoțional. Dacă simt chiar și cel mai mic „steag roșu”, preferă să se retragă înainte ca lucrurile să devină serioase. În mintea lor, e un gest de maturitate – evită să te lase să te atașezi de cineva care nu este potrivit. Totuși, atitudinea lor poate părea rece și grăbită, lăsându-te să te întrebi de ce nu ți-au dat mai mult timp să demonstrezi cine ești.

Octombrie – fermecători fără să-și dea seama

Persoanele născute în octombrie au un farmec natural și o energie prietenoasă care poate fi ușor confundată cu flirtul. Complimentele lor și dorința de a cunoaște oamenii în profunzime pot da impresia că o relație este pe cale să înceapă. De fapt, ei nu fac decât să răspândească bunătate și pozitivitate. Din păcate, această deschidere poate crea așteptări false și inimi frânte, potrivit Collective World.