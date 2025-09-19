3 zodii care vor avea noroc la bani în această toamnă: Jupiter aduce prosperitate

Norocul financiar se poate manifesta în mai multe moduri: o mărire de salariu, o primă neașteptată, o oportunitate de job sau chiar o sumă de bani venită din senin. În astrologie, planeta Jupiter este considerată „marele benefic”, aducătoare de noroc și abundență. Iar toamna aceasta, trei zodii vor simți din plin influența sa pozitivă.

♋ Rac (20 iunie – 21 iulie) – intră în cea mai norocoasă perioadă a anului

Din 18 octombrie 2025, Jupiter intră în semnul Racului, deschizând o perioadă de abundență și prosperitate care se va resimți până în noul an. Pentru Raci, aceasta este o șansă uriașă de a-și vedea eforturile răsplătite.

Poți primi o promovare, o mărire de salariu sau bani pe care nu-i așteptai. Este un moment excelent pentru a-ți seta intențiile, a vizualiza ceea ce îți dorești și a acționa în direcția visurilor tale. Cu energia lui Jupiter de partea ta, atragi oportunități mai ușor ca oricând.

♍ Fecioară (22 august – 21 septembrie) – munca îți aduce rezultate vizibile

Fecioarele, cunoscute pentru etica lor impecabilă, vor culege roadele muncii din ultimele luni. Eclipsa solară din 21 septembrie, chiar la finalul sezonului Fecioarei, aduce un nou început pe plan profesional.

Este o perioadă propice pentru schimbări majore: un job mai bun, o mărire de salariu sau un proiect suplimentar care îți aduce bani în plus. Profită de această energie pentru a-ți seta noi obiective financiare și a face ordine în buget.

♓ Pești (18 februarie – 19 martie) – bani și oportunități din toate direcțiile

Pentru Pești, toamna aceasta se anunță extrem de norocoasă. Eclipsa și luna plină din 7 septembrie au creat un context favorabil, iar de atunci parcă totul curge în favoarea ta.

Creativitatea, inspirația și conexiunile spirituale te pot ajuta să găsești surse noi de venit. Tot ce faci cu pasiune și dăruire are șanse mari de succes. Nu te teme să încerci proiecte noi, să cunoști oameni sau să investești timp în idei originale – norocul este de partea ta, potrivit Bustle.