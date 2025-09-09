Toamna norocoasă: Trei zodii care vor avea parte de oportunități și succes datorită tranzitelor astrale

Rac: Expansiune și curaj în fața schimbării

Pentru nativii din zodia Rac, toamna aceasta aduce o perioadă de prosperitate și creștere. Jupiter, considerată planeta norocului, se află în exaltare în această zodie, ceea ce înseamnă că va manifesta cele mai benefice energii.

Astrologul subliniază că Racii vor simți un imbold de a ieși din zona de confort. Fie că este vorba despre o promovare, o mutare într-un alt oraș sau începutul unei noi relații, șansele de reușită sunt mult mai mari. Totodată, surprizele plăcute pot apărea fără efort, așa că Racii sunt sfătuiți să fie atenți la oportunitățile care li se ivesc.

Fecioară: Schimbări puternice aduse de eclipse

Pentru Fecioare, toamna se anunță intensă și plină de transformări. Două noi luni în această zodie – ultima fiind chiar înainte de echinocțiul de toamnă – vor aduce începuturi proaspete și o energie aparte.

Mai mult, a doua Lună Nouă coincide cu o eclipsă solară, fenomen ce amplifică șansele de succes și deschide drumuri neașteptate. Deși Fecioarele preferă rutina și planificarea, energia eclipsei le va încuraja să se lase purtate de spontaneitate. Acesta este momentul perfect pentru a seta intenții și a manifesta dorințe pe termen lung.

Pești: Curaj și încredere în propriul drum

Peștii vor intra în toamnă cu o energie eliberatoare, datorită eclipsei de Lună Plină care are loc chiar în semnul lor, pe 7 septembrie. Acest moment astral le aduce puterea de a renunța la trecut și de a privi cu optimism către viitor.

Influența lunară îi va ajuta să depășească sindromul impostorului și să prindă mai multă încredere în forțele proprii. Fie că își doresc noi prietenii, expunerea talentelor sau curajul de a începe proiecte îndrăznețe, Peștii vor păși în toamnă cu determinare și entuziasm, potrivit Bustle.