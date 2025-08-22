Horoscop de weekend, 23-24 august 2025: Dragoste, bani și sănătate pentru fiecare zodie

x close
de Andreea Tiron    |    22 Aug 2025   •   15:00
Sursa foto: Jurnalul

Luna Nouă din Fecioară continuă să își facă simțite efectele și aduce energie de schimbare, organizare și noi începuturi.

Este un weekend în care putem să punem ordine în viața personală, să ne clarificăm dorințele și să ne facem planuri mai realiste.

♈ Berbec

  • Dragoste: Weekendul te ajută să îți exprimi mai clar sentimentele. O discuție sinceră poate rezolva tensiuni mai vechi.

  • Bani: Ai tendința să cheltuiești impulsiv; fii atent(ă) la tentațiile de moment.

  • Sănătate: Ai nevoie de mișcare și relaxare activă pentru a scăpa de stres.

♉ Taur

♊ Gemeni

  • Dragoste: Ai nevoie de mai multă libertate în relație, dar încearcă să comunici deschis fără reproșuri.

  • Bani: Se conturează idei creative care pot aduce profit în viitor.

  • Sănătate: Oboseala se acumulează – ia-ți timp pentru odihnă.

♋ Rac

  • Dragoste: Weekendul aduce apropiere de familie și de partener. Posibilă vizită sau întâlnire emoționantă.

  • Bani: Apar cheltuieli casnice, dar le poți gestiona fără probleme.

  • Sănătate: Ai nevoie de mai mult somn și de reducerea grijilor.

♌ Leu

  • Dragoste: Flirtezi și atragi atenția fără efort. Dacă ești într-o relație, fii atent(ă) la gelozii.

  • Bani: Weekendul poate aduce idei bune pentru investiții sau un plan de afaceri.

  • Sănătate: Energie bună, dar nu exagera cu activitățile.

♍ Fecioară

  • Dragoste: Weekendul este despre clarificări. Poți lua decizii importante în relație.

  • Bani: Se deschid șanse de a organiza mai bine bugetul. Poți începe o strategie financiară nouă.

  • Sănătate: Bun moment să adopți obiceiuri sănătoase sau o rutină de fitness.

♎ Balanță

  • Dragoste: Simți nevoia de liniște și intimitate. Momentele în doi vor fi mai profunde.

  • Bani: Nu lua decizii financiare pripite; așteaptă câteva zile pentru claritate.

  • Sănătate: Ai nevoie de relaxare, meditație sau plimbări în natură.

♏ Scorpion

  • Dragoste: Atracția este la cote maxime. Poți întâlni pe cineva special sau îți poți reaprinde pasiunea în cuplu.

  • Bani: Prietenii sau cercul social îți pot aduce oportunități financiare.

  • Sănătate: Ai energie, dar e bine să eviți suprasolicitarea.

♐ Săgetător

  • Dragoste: Pot apărea tensiuni între carieră și viața sentimentală. Fii sincer(ă) cu partenerul.

  • Bani: Weekendul aduce șanse profesionale și recunoaștere.

  • Sănătate: Poți simți presiune sau oboseală – odihnește-te.

♑ Capricorn

  • Dragoste: Discuțiile profunde cu partenerul întăresc relația. Dacă ești singur(ă), te atrage cineva diferit.

  • Bani: Posibil câștig sau veste bună legată de proiecte internaționale.

  • Sănătate: Mintea e activă, dar ai nevoie de echilibru între muncă și odihnă.

♒ Vărsător

  • Dragoste: Relațiile devin mai intense, ai nevoie de apropiere și sinceritate.

  • Bani: Posibilă rezolvare a unei datorii sau un sprijin financiar neașteptat.

  • Sănătate: Bun moment pentru detox sau schimbări de stil de viață.

♓ Pești

  • Dragoste: Weekendul favorizează parteneriatele și armonia în cuplu. Cei singuri pot întâlni pe cineva compatibil.

  • Bani: Colaborările îți pot aduce stabilitate financiară.

  • Sănătate: Ai nevoie de mai multă mișcare pentru a-ți păstra energia.

Subiecte în articol: Horoscop de weekend horoscop august 2025
