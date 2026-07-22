UE schimbă regulile pentru companiile aeriene. Ce drepturi noi vor avea pasagerii din 2027

După votul favorabil din Parlamentul European și aprobarea finală din partea Consiliului Uniunii Europene, operatorii aerieni au la dispoziție 12 luni pentru a-și adapta procedurile. Potrivit Euronews, noile prevederi sunt așteptate să intre în vigoare în a doua jumătate a anului 2027.

Regulamentul european privind drepturile pasagerilor aerieni, cunoscut drept EU261, este în vigoare din 2004 și este considerat unul dintre cele mai puternice sisteme de protecție a consumatorilor din lume.

În ultimele două decenii, milioane de europeni au obținut despăgubiri pentru zboruri întârziate, anulate sau pentru refuzul îmbarcării, însă aplicarea regulilor a fost adesea criticată pentru procedurile complicate, termenele lungi și interpretările diferite adoptate de companiile aeriene.

După mai mulți ani de negocieri între Comisia Europeană, Parlament și statele membre, instituțiile europene au convenit asupra unei reforme care păstrează nivelul actual al protecției și introduce reguli mai clare pentru procesarea cererilor.

Una dintre cele mai importante decizii a fost menținerea sistemului actual de compensații financiare.

Astfel, pasagerii vor continua să poată solicita despăgubiri în cazul anulării unui zbor cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare, al refuzului la îmbarcare sau atunci când întârzierea la destinație depășește trei ore.

Sumele rămân neschimbate:

250 de euro pentru zborurile scurte;

400 de euro pentru zborurile de distanță medie;

600 de euro pentru cursele lung-curier.

Companiile aeriene vor putea refuza plata doar atunci când demonstrează că întârzierea sau anularea a fost provocată de circumstanțe extraordinare aflate în afara controlului lor, precum fenomene meteorologice severe sau restricții impuse de autorități.

Negocierile nu au fost lipsite de controverse. Mai multe state membre și reprezentanți ai industriei aviatice au susținut majorarea pragului de întârziere necesar pentru acordarea despăgubirilor și reducerea valorii acestora, argumentând că actualul sistem generează costuri importante pentru operatorii aerieni.

Parlamentul European s-a opus însă acestor modificări, iar forma finală a legislației păstrează pragul de trei ore și nivelul actual al compensațiilor. Pentru organizațiile care apără drepturile consumatorilor, aceasta este una dintre cele mai importante victorii ale reformei.

Cea mai importantă noutate nu privește valoarea compensațiilor, ci procedura prin care acestea sunt solicitate. Potrivit noilor reguli, companiile aeriene vor avea obligația de a informa pasagerii, în maximum patru zile după încheierea călătoriei, despre drepturile pe care le au și despre pașii necesari pentru depunerea unei cereri.

Solicitările vor putea fi transmise folosind formulare standardizate la nivelul Uniunii Europene, ceea ce ar trebui să reducă diferențele dintre procedurile aplicate de fiecare companie.

Pasagerii vor avea la dispoziție nouă luni pentru depunerea cererii, iar transportatorii vor fi obligați să răspundă în cel mult 30 de zile, fie prin plata despăgubirii, fie printr-o justificare argumentată în cazul refuzului.

Simplificarea procedurilor urmărește rezolvarea unei probleme care persistă de ani de zile. Organizația europeană a consumatorilor BEUC estimează că operatorii aerieni păstrează aproximativ 3,2 miliarde de euro reprezentând despăgubiri care nu au fost niciodată solicitate de pasageri.

În multe cazuri, oamenii nu cunosc regulile europene sau renunță la cerere din cauza procedurilor birocratice, a lipsei informațiilor și a timpului necesar pentru completarea documentelor.

Noile obligații impuse companiilor aeriene încearcă tocmai să reducă acest fenomen și să faciliteze accesul pasagerilor la drepturile pe care legislația europeană le garantează deja.

Reforma introduce și alte modificări importante pentru călători. Fiecare bilet va include dreptul de a transporta gratuit un obiect personal, iar prețurile afișate de companiile aeriene vor trebui să fie mai transparente, indicând din start ce tip de bagaj este inclus în tarif.

Totodată, legislația consolidează protecția zborurilor de întoarcere și introduce obligația ca familiile cu copii sub 14 ani să poată beneficia de locuri alăturate fără costuri suplimentare.

Aceste măsuri vin în contextul criticilor tot mai frecvente privind taxele suplimentare aplicate de unele companii low-cost pentru servicii considerate, până nu demult, standard.

După aprobarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, regulamentul urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial al UE. Din acel moment începe perioada de tranziție de 12 luni, în care companiile aeriene trebuie să își adapteze sistemele informatice, procedurile interne și modul de informare a pasagerilor.

Dacă actualul calendar va fi respectat, noile reguli privind drepturile pasagerilor vor deveni aplicabile în a doua jumătate a anului 2027.

Pentru milioanele de europeni care călătoresc anual cu avionul, schimbările nu aduc despăgubiri mai mari, dar promit un lucru la fel de important: șanse mai mari ca acestea să fie obținute efectiv, fără proceduri complicate și fără luni întregi de așteptare.

(sursa: Mediafax)