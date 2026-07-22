Concurență record la admitere. Bătălie pentru locurile la buget. Facultățile care atrag cei mai mulți candidați

Psihologia rămâne cea mai căutată specializare, unde 21 de candidați concurează pentru un singur loc finanțat de la buget.

În topul preferințelor se află și programele de Limbi Străine, Chimie Farmaceutică, Calculatoare, Inteligență Artificială și Drept.

„Am dat și la Contabilitate, și la Cibernetică. Mă gândeam la Medicină, dar îmi place mai mult aici. Sper să ajung contabil și, pe viitor, să îmi deschid propria firmă”, spune un candiat pentru observatornews.ro.

După încheierea înscrierilor, universitățile raportează un număr record de candidați.

Facultățile cu cei mai mulți candidați

La Academia de Studii Economice, Facultatea de Drept înregistrează aproximativ 14 candidați pe un loc la buget, la Marketing sunt circa 7 candidați pe loc, iar la programul de Inteligență Artificială sunt 4 candidați pe loc.

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Facultatea de Automatică și Calculatoare rămâne una dintre cele mai căutate, cu aproximativ 10 candidați pe un loc.

Universitatea din București conduce însă clasamentul concurenței. La Facultatea de Psihologie și Științele Educației sunt 21 de candidați pentru un loc la buget, la Limbi și Literaturi Străine concurența ajunge la 18 pe loc, iar la Chimie Farmaceutică la 17 candidați pe loc.

„Este cel mai bun an de când sunt rector. Avem 13% dintre absolvenții de Bacalaureat din toată țara înscriși la universitatea noastră”, afirmă rectorul ASE.

Candidații spun că emoțiile sunt mari, iar mulți au ales să se înscrie la mai multe facultăți înainte de a lua decizia finală.

„Am avut foarte multe emoții. Am mai dat și la Facultatea de Matematică și Informatică de la Universitatea din București. O să analizez toate opțiunile și voi decide împreună cu familii”, spune un viitor sudent.

„Este prima și singura mea opțiune. Trebuie să am încredere în mine”, afirmă altul.

La ASE, examenul scris s-a susținut doar pentru programele de Drept și Cibernetică. La celelalte facultăți, admiterea s-a făcut pe baza mediei de la Bacalaureat și a rezultatelor din liceu.

Inteligența Artificială continuă să atragă tot mai mulți tineri, interesați de perspectivele oferite de această industrie.

„Ne-am înscris la Inteligență Artificială pentru că este un domeniu de viitor. Sperăm să avem șanse bune pe piața muncii”, spune un tânăr.

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Provocarea găsirii unei locuințe în Capitală

Dincolo de admitere, pentru mulți dintre viitorii studenți începe și provocarea găsirii unei locuințe în București.

„Am ales un cămin privat. Am căutat și apartamente, dar fie chiria era prea mare, fie zona nu era potrivită”, povestește un viitor student din provincie.

În căminele de stat, studenții plătesc, în medie, aproximativ 400 de lei pe lună, în timp ce locurile din căminele private sau chiria unui apartament presupun costuri considerabil mai ridicate.