Horoscopul banilor: Ce zodii se îmbogățesc între 18–24 august 2025

Energia Lunii va juca un rol esențial, indicând nevoia de a-ți urma intuiția pentru a-ți crește și stabiliza veniturile. Poate fi momentul perfect pentru a accepta un nou loc de muncă, a investi într-un start-up sau a face o mișcare financiară îndrăzneață – chiar dacă nu ai garanția unui succes imediat.

Cheia este să intri în energia abundenței și să acționezi ghidat de instinct. Începutul săptămânii este ideal pentru a crea spațiu în care să observi idei și oportunități. Fii atent la semne și nu te teme să îți asumi riscuri calculate. Un talisman din ametist, piatra asociată intuiției și prosperității, îți poate amplifica norocul în această perioadă.

♊ GEMENI – Viața ta poate deveni cu adevărat abundentă

Miercuri, 20 august, Luna și Venus se întâlnesc în Rac, aducând energie pozitivă și șanse neașteptate. Poți fi ghidat către o decizie care îți va crește considerabil veniturile.

Concentrează-te pe sursele de venit legate de casă – fie că e vorba de investiții imobiliare, fie de o activitate desfășurată de acasă. În această perioadă, munca se va simți mai degrabă ca o pasiune decât ca o obligație. Cu cât faci ceva ce te energizează și îți aduce bucurie, cu atât succesul va veni mai repede.

♋ RAC – Spune ce meriți și nu accepta mai puțin

De obicei, îți ții planurile financiare pentru tine, dar în această săptămână va fi important să îți susții punctul de vedere. Luna și Mercur se aliniază în Leu, aducând oportunități de negociere și oferte surpriză.

Nu ezita să îți exprimi clar așteptările salariale sau condițiile de colaborare. Energia Leului îți va da curajul să ceri ceea ce meriți, fără teamă de reacția celorlalți. Ai știut de ceva timp că urmează o schimbare financiară, iar acum este momentul să o îmbrățișezi.

♌ LEU – Planifică-ți succesul pas cu pas

Pe 24 august, Luna Nouă în Fecioară îți aduce un val de energie de vindecare și organizare. Este momentul să renunți la mentalitatea de lipsă și să îți construiești un plan solid pentru viitor.

Sezonul Fecioarei începe pe 22 august și îți oferă două momente-cheie: două Luni Noi în acest semn, prima pe 24 august și a doua pe 21 septembrie (care va fi și o eclipsă solară). Ce începi acum își va arăta rezultatele complete abia peste o lună, dar fundamentele se pun în această săptămână.

Fii atent la detalii, urmează-ți intuiția și profită de orice oportunitate apare. Universul lucrează pentru tine – trebuie doar să îi dai timp.