Horoscopul copiilor: ce spune zodia despre micuțul tău

Astrologia poate fi un ghid amuzant și interesant pentru părinți atunci când încearcă să înțeleagă personalitatea copiilor lor. Fiecare zodie are trăsături distincte, care se manifestă încă din copilărie. Iată ce spune horoscopul despre cei mici, în funcție de semnul sub care s-au născut:

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Copiii Berbec sunt plini de energie, curioși și dornici să descopere lumea. Sunt spontani, uneori impulsivi, dar adoră să fie lideri în grupul lor de joacă. Se plictisesc repede, așa că au nevoie de activități diverse și dinamice.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Micuții Taur iubesc stabilitatea și confortul. Își fac cu greu prieteni noi, dar odată ce se atașează, rămân loiali. Sunt răbdători, încăpățânați și au o atracție specială pentru natură și activități creative.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Copiii Gemeni sunt comunicativi, curioși și mereu în mișcare. Pun multe întrebări, învață rapid și au nevoie de stimulare intelectuală constantă. Pot părea agitați, dar sunt extrem de adaptabili și sociabili.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Sensibili și afectuoși, micuții Rac au nevoie de multă siguranță și dragoste din partea familiei. Le place să petreacă timp acasă, lângă părinți, și sunt empatici cu ceilalți copii. Au o imaginație bogată și un suflet cald.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Copiii Leu adoră să fie în centrul atenției. Sunt jucăuși, carismatici și foarte generoși. Le place să organizeze jocuri și să conducă grupul, dar trebuie învățați să împartă și să accepte regulile.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Perfecționiști încă din copilărie, micuții Fecioară sunt ordonați și atenți la detalii. Își doresc să facă totul corect și pot fi mai timizi. Le place să ajute și să fie de folos, iar părinții trebuie să le ofere încredere în forțele proprii.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Copiii Balanță sunt sociabili, prietenoși și iubesc armonia. Nu suportă conflictele și încearcă să împace pe toată lumea. Au un simț estetic dezvoltat încă de mici și o nevoie constantă de echilibru.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Micuții Scorpion sunt profunzi și misterioși. Se atașează puternic de familie și de prieteni, dar pot fi și posesivi. Sunt foarte inteligenți, curajoși și determinanți, însă emoțiile lor intense trebuie înțelese și ghidate.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Copiii Săgetător sunt aventuroși și optimiști. Le place să exploreze și să pună întrebări despre lume. Sunt energici, spontani și plini de umor. Uneori pot fi greu de ținut în frâu, dar aduc multă veselie.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Chiar și în copilărie, micuții Capricorn par mai maturi decât vârsta lor. Sunt responsabili, serioși și perseverenți. Își stabilesc obiective și luptă pentru ele. Au nevoie de timp de joacă pentru a-și cultiva și latura ludică.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Independenți și originali, copiii Vărsător au idei neobișnuite și o mare dorință de libertate. Sunt prietenoși, dar nu se tem să fie diferiți. Au o minte creativă și sunt atrași de tehnologie sau invenții.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Micuții Pești sunt visători, sensibili și cu o imaginație bogată. Sunt empatici, iubitori și uneori retrași. Au nevoie de încurajări și de protecție, dar și de activități artistice care să le hrănească sufletul.