Horoscopul dragostei, 2–8 martie 2026: Iubire, pasiune și clarificări karmice

Este o săptămână în care fiecare zodie începe să se bazeze mai mult pe intuiție și instinct, mai puțin pe logică pură — uneori fără să-și dea seama.

Motivul principal este intrarea lui Marte în Pești, care aduce o abordare mai visătoare, empatică și indirectă în relații. În loc să confruntăm problemele frontal, alegem subtilitatea, inspirația și înțelegerea profundă a emoțiilor.

Pe 3 martie, Eclipsa de Lună Plină în Fecioară, suprapusă peste Mercur retrograd, poate crea confuzie și tensiuni în comunicare. Cuvântul-cheie al săptămânii este discernământul — fără a aluneca în critică excesivă, față de noi sau față de ceilalți.

Pe 6 martie, Venus intră în Berbec, unde va rămâne până pe 30 martie. Iubirea devine mai pasională, mai directă și mai intensă. Crește dorința de acțiune, dar și riscul de impulsivitate. Berbecul trăiește clipa, iar acest lucru se va simți puternic în relații.

Pe 7 martie, Soarele se află în conjuncție cu Mercur, iar Venus cu Neptun — combinații care pot amplifica iluziile. Este recomandat să iei lucrurile cu calm, mai ales dacă întâlnești pe cineva nou.

Horoscop dragoste săptămânal pentru fiecare zodie (2–8 martie 2026)

Berbec

Venus intră în casa ta I, ceea ce te face mai atractiv și mai sigur pe tine. Marte ajunge în casa a XII-a, scoțând la suprafață emoții subconștiente care trebuie vindecate. Eclipsa te îndeamnă să-ți arăți dragostea prin gesturi simple, dar sincere.

Taur

Eclipsa în Fecioară îți activează casa iubirii. Dacă ești singur, este un moment excelent pentru socializare. Mercur retrograd poate readuce în viața ta o persoană din trecut.

Gemeni

Tema săptămânii este comunicarea, mai ales în familie sau cu partenerul de viață. Venus în Berbec îți susține dorințele și planurile romantice. Zilele de 4 și 5 martie sunt favorabile iubirii.

Rac

Comunicarea este esențială, mai ales cu rudele sau colegii. Marte în Pești îți stimulează dorința de călătorii și întâlniri la distanță. Este posibil să cunoști pe cineva special într-un context diferit.

Leu

Eclipsa îți pune în lumină stima de sine și valorile personale. Venus în Berbec aduce o perioadă favorabilă iubirii. Mercur retrograd te face să analizezi mai profund sentimentele tale.

Fecioară

Eclipsa are loc chiar în semnul tău, punând accentul pe ce îți dorești cu adevărat. Mercur retrograd în casa parteneriatelor poate aduce reîntoarcerea unei persoane din trecut.

Balanță

Este important să-ți protejezi sănătatea emoțională. Venus intră în casa relațiilor, favorizând apropierea și conexiunile serioase. Dacă ești singur, ai șanse mari să întâlnești pe cineva.

Scorpion

Eclipsa activează casa prieteniilor și a dorințelor. Mercur retrograd poate agita viața amoroasă, dar relațiile solide rezistă. Iubiri vechi pot reapărea.

Săgetător

Cariera poate ocupa primul loc, însă Venus în casa iubirii aduce romantism și oportunități pentru cei singuri. O perioadă favorabilă relațiilor pasionale.

Capricorn

Eclipsa este favorabilă și poate aduce planuri de călătorie sau vacanțe romantice. Marte îți accentuează nevoia de comunicare sinceră în cuplu.

Vărsător

Eclipsa îți activează casa intimității. Venus în Berbec îmbunătățește comunicarea. Relațiile apropiate se consolidează prin dialog și activități comune.

Pești

Eclipsa din casa parteneriatelor aduce mai mult timp petrecut cu persoana iubită. Atenție la comunicare, deoarece Mercur retrograd poate crea confuzii. Mijlocul săptămânii este ideal pentru clarificări.