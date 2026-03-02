x close
Iranul ar putea lansa atacuri cibernetice asupra băncilor

Iranul ar putea lansa atacuri cibernetice asupra băncilor

02 Mar 2026
Iranul ar putea lansa atacuri cibernetice asupra băncilor
Sursa foto: Șeful JPMorgan spune că băncile ar putea fi ținte

După loviturile aeriene asupra țărilor din Orientul Mijlociu, iranienii ar putea lansa atacuri cibernetice și teroriste în întreaga lume. Avertismentul vine de la șeful uneia dintre cele mai mari bănci din lume.

CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a declarat că se așteaptă la o creștere a atacurilor cibernetice sau teroriste la nivel global, după ce SUA și Israelul au atacat Iranul în weekend, potrivit CNBC.

Întrebat de Leslie Picker de la CNBC despre riscurile geopolitice cauzate de conflict, Dimon a spus că el crede că șansele unei „păci lungi și juste” în regiune sunt mai mari ca urmare a campaniei.

„Cel mai important lucru este să păstrăm lumea occidentală liberă și sigură pentru democrație. Oameni ca aceștia au scăpat nepedepsiți literalmente cu crime timp de 50 de ani. Dar... ca o consecință a acestui fapt, trebuie să te aștepți să existe atacuri cibernetice sau atacuri teroriste, fie aici, fie în întreaga lume”, a spus Dimon.

Șeful JPMorgan a mai arătat că băncile ar putea fi ținte. Impactul asupra piețelor și a inflației va fi probabil limitat, cu excepția cazului în care campania este „prelungită”, a precizat Jamie Dimon.

 

(sursa: Mediafax)

