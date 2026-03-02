x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Alertă BRAVO la baza Deveselu: Măsuri de securitate sporite din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Alertă BRAVO la baza Deveselu: Măsuri de securitate sporite din cauza războiului din Orientul Mijlociu

de Redacția Jurnalul    |    02 Mar 2026   •   17:59
Alertă BRAVO la baza Deveselu: Măsuri de securitate sporite din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Sursa foto: Hepta/Măsura vine pe fondul riscurilor crescute generate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu

Alertă BRAVO la scutul antirachetă Deveselu: baze americane sporesc securitatea din cauza amenințărilor iraniene în Orientul Mijlociu. Detalii de la gen. Mîndrescu despre nivelurile CHARLIE și DELTA.

Scutul antirachetă de la Deveselu, sub alertă BRAVO: Baze americane în stare de maximă vigilență din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Baza militară de la Deveselu, gazda scutului antirachetă american, a trecut la nivelul de alertă „BRAVO”, alături de toate bazele SUA din lume. Măsura vine pe fondul riscurilor crescute generate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Generalul (r) Mircea Mîndrescu a explicat, la Antena 3 CNN, că acest grad de alertă implică securitate sporită: gărzi suplimentare, verificări frecvente și inspecții riguroase ale vehiculelor. „Poate fi închis accesul la poartă, iar totul devine mai restrictiv”, a precizat expertul militar.

Nivelul „BRAVO” este considerat normal în contextul actual, dat fiind amenințările credibile lansate de Iran. Următorul prag, „CHARLIE”, indică incidente concrete sau informații de intelligence despre un posibil atac. Cel mai grav, „DELTA”, semnalează un atac terorist iminent sau în desfășurare.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: deveselu baza deveselu grad de alerta Mircea Mîndrescu orientul mijlociu bravo scutul antiracheta
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri